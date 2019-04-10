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48歲花美男車勝元自誇帥　戴千萬元De Beers胸針助威

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▲▼車勝元參加「DE BEERS 台北101精品店開幕記者會」。（圖／記者張一中攝）

▲車勝元擔任De Beers台北101專門店開幕嘉賓，揮手向粉絲問好。（圖／張一中攝）

記者陳雅韻／台北報導

鑽石品牌De Beers今為慶祝台北101專門店以嶄新形象揭幕，今起至5月12日舉辦總價逾40億元的頂級珠寶展，特別邀請南韓「中年花美男」車勝元擔任嘉賓，一身正裝的他佩戴品牌要價1780萬元的Ra鑽石胸針現身，立刻引起粉絲尖叫，他也自誇「怎麼這麼帥」！

▲▼車勝元參加「DE BEERS 台北101精品店開幕記者會」。（圖／記者張一中攝）

▲車勝元別上鑲黃鑽與白鑽的Ra胸針自誇帥氣。（圖／張一中攝）

48歲的車勝元表示平日不喜歡戴過多飾品，最多就是1或2件銀飾上身，像他昨天抵達台灣與今日所戴的De Beers Talisman戒指就是他所愛的款式，但他沒料到這回戴上千萬等級的Ra黃鑽白鑽胸針，效果出奇地好，透露：「回韓國也想買一個胸針戴戴。」

▲▼ De Beers 。（圖／品牌提供）

▲De Beers 台北101專門店重新開幕。（圖／品牌提供，以下同）

專程為De Beers旋風訪台24小時，車勝元表示數年前曾為其他活動造訪台北101，再訪有意義的地方很開心，但他今活動後即返回南韓，沒有太多私人時間享美食，他表示已品嚐出發前就想喝的海鹽咖啡；而粉絲關心他的工作計畫，他透露9月將有新電影上映，10月他將投入劇組拍攝新電影。


▲▼ De Beers 。（圖／公關照）

▲此次珠寶展最高價之作是超過2克拉的橢圓形車工紅鑽，身價逾7億元。（圖／品牌提供，以下同）

分享近況後，車勝元轉進珠寶店欣賞De Beers端出的120件、總價超過40億元的頂級珠寶，包括大克拉花式車工頂級單鑽、罕見的藍鑽、綠鑽等彩鑽，以及首度來台亮相的Diamond Legends by De Beers高級珠寶系列，設計主題向鑽石神話致敬，分別以神祇或神聖之地命名。

▲▼ De Beers 。（圖／品牌提供）

▲此次珠寶展呈現罕見的綠鑽及藍鑽。

當中Cupid系列是最為人熟知的名稱，靈感源自愛神邱比特被自己的鑽石箭尖刺傷，與凡人賽姬墜入愛河，De Beers因此為項鍊選用公主方型車工鑽石搭配欖尖形車工鑽石形成對比，再飾以2顆可拆式的橘棕色與灰綠色梨形車工鑽石吊墜，同系列另有2款全鑽戒指。

▲▼ De Beers 。（圖／品牌提供）

▲鑲嵌白鑽、梨形車工橘棕色 VS1 級彩鑽和淡彩灰綠色鑽的Cupid項鍊（左）約23,100,000元，鑽石總重6.44克拉Cupid戒約3,400,000元。

如太陽般放射萬丈光芒的Ra系列，是向太陽神Ra致敬的款式，共有吊墜項鍊、戒指與2款耳環。搶眼的圓牌造型的吊墜密鑲黃鑽，中央鑲嵌3克拉黃鑽，搭配可拆式的中央與外圍圖案，可有多種佩戴方法，可作為華麗吊墜或胸針，其長鍊亦可單獨佩戴。

▲▼ De Beers 。（圖／品牌提供）

▲鑲黃鑽與白鑽的Ra 高級珠寶鑽石項鍊（左）約17,800,000元，Ra Cluster高級珠寶鑽石耳環約5,200,000元。

珠寶展中Celestia系列耳環與Vulcan系列耳環，應證了垂墜耳環的流行未歇，前者運用圓形明亮式車工包鑲鑽石逐漸轉變為梨形車工鑽石，演繹從天空落下的眾神淚珠；Vulcan 系列的設計靈感源自傳說再非洲沉睡火山內部工作的「諸神的工匠」的奧林帕斯神伏爾甘，De Beers因此選用不同車工彩鑽與原石，呈現火山熔岩傾瀉而下的模樣，讓人見識珠寶的不凡工藝與美學，不是只有華麗一詞能形容而已。

▲▼ De Beers 。（圖／品牌提供）

▲▼ De Beers 。（圖／品牌提供）

▲靈感源自眾神眼淚的Celestia鑽石耳環（上）約1,870,000元，鑲嵌不同車工彩鑽與鑽石原石的Vulcan耳環約6, 650,000元。

關鍵字：

車勝元, De Beers
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