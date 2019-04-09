戴珠寶轉出好運　伯爵Possession系列添氣質款

▲模特兒疊戴能旋轉的Possession戒指。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

1990年一只會轉動的戒指，紅了近30年，這是瑞士鐘錶珠寶名家伯爵（PIAGET）打造的Possession戒指，經過不斷蛻變，延伸出手環、耳環、鍊墜與腕錶，也推出不同彩色寶石的款式，創新設計不停歇，今年再推新作，加入白玉髓款式，以好氣質取勝。

▲Possession系列從耳環、項鍊、戒指、手環至腕錶均備。

Possession系列最經典的設計當屬可旋轉的設計，常讓佩戴者不自覺摸著珠寶轉呀轉，被視為能轉出好運氣的幸運珠寶，且近年來疊戴珠寶風潮盛行，一次搭配多個不同款式的Possession戒指或手環，時髦極了！

▲Possession系列戒指(由左至右)綠松石款93,000元起、紅玉髓款87,000元起、孔雀石款90,000元起、白玉髓款91,000元起。

繼綠松石、青金石、孔雀石、黑瑪瑙、紅玉髓等彩寶款式，Possession系列首度推出在手環與戒指兩端的圓凸處，以及鍊墜的雙凸面鑲嵌白玉髓，展露溫潤的質地。

▲Possession首度運用白玉髓裝飾手環185,000元起。

一件珠寶有多種戴法，更令人驚喜，Possession全新的圓形耳環，外型神似同系列手鐲，當中玫瑰金鑲鑽中型耳環配有可拆卸耳釘，除了傳統組合法，耳釘可以單獨佩戴，抑或一邊戴耳環、一邊戴耳釘自由混搭，3種佩戴法予人高CP值感受。

▲圓形耳環與耳釘均可單獨佩戴，亦可自由混搭的Possession耳環，309,000元。