Janet被親子首飾迷倒　洩拚女娃心願

▲Janet為le Bebe發表會從洛杉磯旋風返台24小時。（影／陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

義大利國民輕珠寶品牌le Bebe首度登台，今於台北SOGO忠孝館正式發表，女星Janet（謝怡芬）特地從洛杉磯返台24小時，為適合母子一起佩戴的首飾宣傳，她雖然尚未讓一歲半的兒子Egan戴飾品，但今把握機會替兒子選購可愛款式，也透露若生女兒可能會買得更誇張，是否積極再拚一女，她答得爽快說：「我可以！」

▲Janet（右）與童星伊萊一起示範le Bebe輕珠寶。（圖／品牌提供，以下同）

Janet為讓一家三口團聚，近期都住在洛杉磯，有工作才回台灣，因此最貴的支出都花在機票錢，其次就是添購兒子的用品，她笑稱已逛過機場幾百回，每次還是手癢替兒子買個可愛小物，今欣賞le Bebe的飾品，讓她想添母子首飾，若有個母女組合也不錯，因為實在太想要生一個女娃娃了，完全忘了生第一胎的痛苦。

▲Janet透露還想再拚一女。

2007年在羅馬創立的le Bebe就是有這股誘人魔力，訴求為情感珠寶品牌，有百年金飾工藝家族的支持，百分百為義大利製，設計主題則以母愛為靈感來源，開發一系列呼應女性各階段值得紀念時刻的輕珠寶，據調查，在義大利當地平均每4位媽媽，就有1位擁有le Bebe的作品。

▲聽愛系列Pacifiers純銀鍍玫瑰金奶嘴造型吊墜，鑲有單顆小鑽，8,000元。

最具代表性的設計為SUONAMORE聽愛系列的奶嘴造型吊墜，搭配長鍊恰好落在孕媽咪的腹部前，透過吊墜發出的清脆響聲，將母愛傳遞給腹中胎兒，設計構想相當浪漫。

▲珍愛系列Ring of Hearts男孩與女孩造型18K金鑲鑽戒26,900元（上），男孩造型黃金色9K金吊墜5,000元。

GIOIELLI珍愛系列則以男孩與女孩圖像為主角，推出適合父母佩戴的吊墜、戒指、項鍊與耳環等，多數商品可刻上小孩名字，別具意義；另有925純銀與9K玫瑰金色材質的房子、小動物造型的吊墜，串上手鍊傳達祝福。

▲珍愛系列房子墜飾（上）3,200元，小狗墜飾3,200元。

Le Bebe同時針對兒童推出9K金與18金材質的PRIMEGIOIE首愛系列，除了經典男孩與女孩輪廓，還推出12星座符號、琺瑯彩繪小兔子等首飾，此系列也推出吊墜獻給媽媽、小孩戴手鍊的YOU & ME套組，連結親子間的親密關係。

▲首愛系列You＆Me成對組合，小鳥K金吊墜獻給媽媽，手繩則是小孩款，7,900元。