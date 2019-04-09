王心凌甩壺鈴練翹臀　靠運動撇臉僵

▲王心凌在武漢工作不忘運動，在飯店健身房甩壺鈴練臀部線條。（圖／翻攝cyndiloves2sing IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日前王心凌遭網友中傷指她臉僵、香腸嘴、珠唇浮腫，她懶理流言，繼續她的美麗事業—運動，即使是外出工作住飯店，也把握時間到飯店健身房飆汗。她的運動項目很多元，包括瑜珈、重訓與Zumba等，不僅保持好身材，也尋得健康與快樂。

▲背著亮眼愛馬仕包的王心凌在巴黎街頭留下美麗身影（上），難敵法式料理的誘惑。

王心凌特別與網友分享她在武漢上工前，與妝髮夥伴相約到飯店健身房運動照片，她甩令她又愛又恨的壺鈴，愛是因為會得到臀部緊實的美麗線條，恨的是此動作會讓臀肌感到爆炸，但汗流浹背實在太過癮了，她又心甘情願繼續重複動作甩下去，不過她特別提甩壺鈴的姿勢一定要正確，否則腰部容易受傷。

▲重訓也是王心凌的運動課程必修之一。

活力四射的Zumba也是王心凌喜愛的運動課程，覺得越跳越有趣，且跳完臉頰紅通通宛如自然腮紅，展現好氣色。別以為女明星只動不吃，她到巴黎旅行難敵法式料理誘惑，在台北朋友一約也會享用澎湃日本料理，但她認為：「如果跟我一樣是吃貨，那就更要動起來，健健康康。」

▲跳完Zumba的王心凌臉頰好似上了自然腮紅。