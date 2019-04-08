林嘉綺米蘭彩排走秀　想女兒忘了放風滋味

▲林嘉綺（左）與秀導討論走位。（圖／伊林提供，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

伊林名模林嘉綺以台灣策展「braIN TAIWAN」時尚大使身份，受邀到米蘭走秀，將於米蘭時間8日下午登上伸展台，壓軸展示台灣設計師服裝，宣揚台灣時尚紡織實力。昨她參與彩排走位，挑戰穿著高跟鞋在石塊路上走秀，但沒難倒她，倒是想念兩個女兒的心比較難受。

▲設計師Daniel Wong（左）為林嘉綺打理服裝。

林嘉綺育有5歲的大女兒Kuku與3歲的小女兒Sasa，她自雙寶出生以來從未遠行，這趟米蘭工作行程長達7天，是她與小孩分別最久的一次，她怕女兒想她不受控，教她們數到7媽媽就到家了。她特別感謝「神隊友」老公與婆婆支持，讓她能出國工作兼放風。

▲林嘉綺此次米蘭行，第一次與小孩分開長達7天。

參與此次由台南市政府與經濟部工業局舉辦的「braIN TAIWAN」活動，林嘉綺將與40位當地模特兒一同在米蘭大學走秀，展示Daniel Wong、竇騰璜/張李玉菁、陳俊良、徐明美、周裕穎等設計師的作品，宣揚台灣紡織的創新技術。

▲林嘉綺將壓軸走秀，彩排時排在最後一位等待出場。

昨她頂著攝氏12度低溫與飄雨天氣彩排，拿出名模真功夫，不怕高跟鞋踩在石縫之間，笑稱：「我倒是覺得設計師很仁慈，高跟鞋的高度非常人性化。」她久違大秀許久，名模魂完全被激發了。