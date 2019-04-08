凱特王子妃換貴族造型師　替時尚衣Q加分

▲出身英國貴族的Ginnie成為凱特王子妃的新任造型師。（圖／翻攝ginniech00 IG，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

英國王子妃凱特（Kate Middleton）的「衣Q」指數高，無論是休閒或正式場合的穿搭，都頗受時尚圈好評，且她也相當有環保概念，一再重複穿舊衣，只要換搭帽飾、珠寶配件，常予人耳目一新的感受。近日她聘請新的造型師Virginia Chadwyck-Healey大有來頭，出身貴族世家，也是凱特的老同學。

▲凱特（左）與威廉王子形象親民，深受愛戴。（圖／翻攝kensingtonroyal IG）

36歲的Virginia Chadwyck-Healey更為人熟知的名字是Ginnie，是英國第三代男爵 William Fraser的女兒，她與凱特與威廉王子早已熟識，因為她與凱特是University of St Andrews大學同學，兩人都攻讀藝術史，學生時期已建立起友誼與信任感。

▲Ginnie出席英國名鞋Rupert Sanderson活動。（圖／翻攝Ginnie IG）

Ginnie曾在英國版《Vogue》工作12年，目前創立VCHStyle.com擔任時尚顧問，提供企業講座與造型設計，新職務則負責凱特王子妃出席公眾場合的造型。

▲Ginnie育有兩個女兒。（圖／翻攝Ginnie IG）

大眾好奇既然凱特之前的穿搭已備受稱讚，為何還要換造型師？據悉應該是原任造型師Natasha Archer請產假，由Ginnie接下職務，讓人期待凱特的時尚造型是否更上層樓。