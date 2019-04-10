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好想要《與惡》賈靜雯的襯衫！　去年款殘念了

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▲▼我們與惡的距離 賈靜雯。（圖／翻攝我們與惡的距離臉書）

▲賈靜雯身上的Paul & Joe襯衫是去年款式，可惜買不到了。（圖／翻攝《我們與惡的距離》臉書，以下同）

Iliad／編輯

賈靜雯在公視劇《我們與惡的距離》演出新聞台副總監宋喬安，在職場上是強勢的女強人，於家庭面對喪子之痛、婚姻瀕臨破裂，讓觀眾對她的精采演技印象深刻，但看劇也要看美衣，大家都問「喬安衣服哪裡買」？

▲▼我們與惡的距離 賈靜雯。（圖／翻攝我們與惡的距離臉書）

▲賈靜雯穿V領絲質襯衫搭配西裝外套，剛柔並濟。

劇中賈靜雯的造型由Kevin與葉向嶼打理，詢問度最高的單品是她所穿的一件高領與袖口以荷葉飾邊的白襯衫，為性格剛強的角色注入一些柔美元素，造型師葉向嶼為觀眾揭露品牌，是出自風格甜美浪漫的法國品牌Paul & Joe，不過此款已是去年的設計，買不到囉！

▲▼我們與惡的距離 賈靜雯。（圖／翻攝我們與惡的距離臉書）

▲七分袖的圓點襯衫，讓賈靜雯變可愛了。

造型師也透露隨著劇情發展，賈靜雯在劇中的服裝也會有所變化，藉由衣領的高度暗示她封閉與武裝的性格。除了在領口做變化，襯衫的圖騰、材質也會予人截然不同的感受，賈靜雯穿的一件點點圖案的七分袖襯衫，就讓嚴厲的女主管看起來可愛一些了。

▲▼我們與惡的距離 賈靜雯。（圖／翻攝我們與惡的距離臉書）

▲賈靜雯（中）穿西裝外套搭配剪裁俐落的9分褲，展現氣場。

而最能展現氣場的西裝look，賈靜雯內搭質料柔軟的襯衫，再搭配俐落剪裁的九分褲，顯現剛柔並濟的風格；她同時也示範職場上不是只有黑白兩色系的服裝，也可嘗試沉穩優雅的藍色調，她與飾演李大芝的陳妤上演衝突戲碼，即穿上扭結設計的藍色緞面襯衫吸睛。

▲▼我們與惡的距離 賈靜雯。（圖／翻攝我們與惡的距離臉書）

▲賈靜雯（右）與陳妤針鋒相對的戲碼扣人心弦，她穿的扭結緞面衫也跟著搶鏡。

關鍵字：

我們與惡的距離, 賈靜雯, 宋喬安, 陳妤, 李大芝, Paul & Joe
fashion.net

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