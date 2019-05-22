女星跨界設計首飾　得意戴上坎城紅毯爭曝光

▲潘妮洛普克魯茲穿香奈兒禮服搭配Atelier Swarovski培育鑽石耳環登上坎城影展紅毯。（圖／翻攝penelopecruzoficial IG）

記者陳雅韻／台北報導

品牌與名人合作推出聯名款，提升品牌能見度也帶旺業績，奧地利水晶施華洛世奇（Swarovski）集團高端品牌Atelier Swarovski與西班牙女星「小潘潘」潘妮洛普克魯茲共同設計春季Moonsun系列首飾後，再度合體設計18K白金鑲嵌培育鑽石耳環，她得意將新設計戴上坎城紅毯爭曝光。

▲潘妮洛普克魯茲戴親自參與設計的Atelier Swarovski耳環耀眼奪目。（圖／翻攝penelopecruzoficial IG）

潘妮洛普克魯茲與男星安東尼奧班德拉斯主演阿莫多瓦的第21部片《痛苦與榮耀》，入圍本屆坎城影展競賽片，她登上影展紅毯時穿香奈兒（CHANEL）禮服，但不像其他女星都戴上千萬元的華貴珠寶亮相，她搭配專門與設計師、各領域名人合作的Atelier Swarovski培育鑽石耳環，也同樣耀眼奪目。

▲潘妮洛普克魯茲示範與Atelier Swarovski聯名的Moonsun系列飾品。（圖／翻攝atelierswarovski IG）

已看遍頂級精品珠寶的潘妮洛普克魯茲表示，她看中品牌對社會責任的重視，因此決定與Atelier Swarovski合作設計首飾，她形容此次戴上15.2克拉培育鑽石耳環「clean」，因為培育鑽石模擬天然鑽石生長而成更環保，製程與原料取得都善盡社會責任，採用的白金來自公平採礦。

▲Pandora邀拉丁天后夏奇拉共同設計新飾品。（圖／翻攝品牌官網）

除了此款閃亮耳環，潘妮洛普克魯茲為Atelier Swarovski設計完整Moonsun系列飾品，近來她無論出席活動或拍攝時尚雜誌封面，都戴自己的作品亮相。拉丁天后夏奇拉的陽光形象則受丹麥飾品品牌Pandora青睞，邀她依照藝人身分、都會女性、休閒穿搭等不同場合，穿搭Pandora時髦首飾做完美示範。

▲夏奇拉設計看似隨興卻又時髦的Pandora手鍊。（圖／翻攝品牌官網）