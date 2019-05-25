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女生都該知道的6個護膚好習慣！最有效的抗老方法「超便宜」

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▲6個女生都該知道的護膚好習慣！。（圖／翻攝自IG@ssinz7、@rachel_mypark）

編輯／Amanda　圖／翻攝自IG@ssinz7、@rachel_mypark

社群軟體發達的現在，大家越來越在意自己的外型，不只要美要好看，更追求彷彿永遠青春年輕的水嫩美肌。別再只是默默羨慕別人看不出年紀的好狀態了，快把這6個養肌凍齡必備的習慣學起來，你也能越變越美，從此養出美肌不是夢！

▲6個女生都該知道的護膚好習慣！。（圖／翻攝自IG@ssinz7、@rachel_mypark）

1.日常做好抗醣化養出青春美肌
最近，「抗醣化」一詞越來越常見，不只瘦身要減糖、戒糖，就連肌膚養護、抗衰老也要抗醣化！糖分攝取過多，不僅會導致發胖，就連肌膚老化、爆痘和暗沈發黃也都跟糖有關。早就有很多女星為了保持身材和保持凍齡美肌都在戒澱粉或不碰糖，但畢竟完全不吃太過極端，我們只要在日常中減少吃精緻澱粉和甜食、少喝飲料等高糖分食物，肉類盡量先選擇白肉等，在不影響身體所需的狀況下合理地控制糖分的攝取量即可。

2.多按摩眼周疏通淋巴
眼部淋巴循環較慢，常會累積毒素、老廢物質，而眼睛周圍有許多穴道和淋巴，多按摩眼周不僅可以舒緩眼睛疲勞，更能疏通淋巴，促進循環代謝，可幫助消水腫和黑眼圈，還能讓演眼周肌膚恢復光澤和彈性。眼周肌膚一亮，人看起來就更年輕，只是要切記，按摩時力道要放輕，千萬別大力拉扯肌膚，反而會造成皺紋產生！

▲6個女生都該知道的護膚好習慣！。（圖／翻攝自IG@ssinz7、@rachel_mypark）

3.防曬是最便宜又有效的抗老保養
防曬、防曬、防曬，防曬對於肌膚來說實在太重要，所以要說三次！不論晴天雨天或春夏秋冬，都一定要做好防曬，萬惡紫外線不只會讓肌膚曬黑、曬傷，產生難看的斑點，更是造成肌膚老化的頭號兇手！

去年英國BBC就在紀錄片《美麗的真相》（The Truth About Looking Good）中實驗證實，75%的皺紋產生其實都源自於陽光紫外線，只有25%是因為自然衰老！由此可知，就算每天勤勞做再多保養，如果忽略防曬，護膚效果絕對大打折扣；相反地，比起動輒好幾千元的抗老乳霜，好好防曬真的是又便宜又有效的抗老保養了。

▲6個女生都該知道的護膚好習慣！。（圖／翻攝自IG@ssinz7、@rachel_mypark）

4.利用時間敲膽經
像是坐著追劇或跟朋友聊天時，快舉起你閒閒的雙手，趁著這時敲敲膽經瘦大腿！不僅可以加強代謝、促進循環，讓腿部曲線更緊實，也能活動手臂，不用特別花時間去健身房也能在日常生活中一邊瘦身。

▲6個女生都該知道的護膚好習慣！。（圖／翻攝自IG@ssinz7、@rachel_mypark）

5.養成梳頭的習慣
梳頭好處多，一來可按摩頭皮，紓解頭皮累積的壓力，促進頭皮血液循環，讓養份能更通暢的送到頭皮，還能疏通毛孔減少掉髮，二來更可讓頭髮隨時保持清爽、柔順不糾結的狀態。

6.早上起床＆沐浴前喝一杯水
喝水有益健康，更有助於養出好肌膚，已是大家都知道的「常識」了，但你知道嗎？喝水的時間點也很重要喔！每天早上起床空腹時先喝一杯水，補充前一晚睡覺時身體散失的水分，還能刺激腸胃蠕動、促進排便，尤其是有便秘問題困擾的人更該試試，喝個幾天就能感覺到效果。

另外，沐浴時浴室溫度較高，毛孔持續處於張開狀態，會加快汗水排出，因此洗完澡總是特別容易口渴，最好在洗澡前也喝一杯水，先為身體補充足夠水分，提升沐浴時的代謝和避免口渴不適。

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關鍵字：

護膚, 保養, 抗老, 防曬, 按摩
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