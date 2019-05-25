許瑋甯的美女健身教練Kate　不藏私3招教妳練出巨星級細腰＆美腿



▲Kate教大家練出巨星等級的腰臀腿線條。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

美女健身教練Kate，是許瑋甯、孟耿如好身材的幕後推手，除了擔任健身教練之外，Kate也兼職模特兒工作，身材、臉蛋都沒話說。想練出好身材，就要持之以恆，Kate對《ET FASHION》讀者分享3個簡單的居家動作，練出小蠻腰、美麗腰線與美腿。

▲Kate穿粉紅色VAARA運動服，時尚又年輕。（圖／ASPORT提供）



【腰部伸展】左右邊各10－15下為一組，做三組。

1.側面撐住身體，一手放頭後，一手插腰。

2.用側腰力量帶離雙腿，雙腿平行抬起，空中來回2次後，停留一組呼吸（吸氣與吐氣）才放下。

注意事項：不要將身體重量全都壓在肩膀上。

▲此動作練出美腰曲線。（圖／記者張妤瑄攝）



【練腹肌＆修腰線】10－15下為一組，做三組。

1.平躺，屈膝雙腿抬起，大小腿呈現90度。

2.用腹部力量帶起上半身，肩膀離地，雙手延伸到大小腿中間。

3.想像雙手在拍打小球，吸氣1次吐氣2次，吸、吐、吐才算完成1下動作。

注意事項：腹部收緊，穩定不搖晃。

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【練大腿內外側】10－15下為一組，做三組。

1.雙腳打開，膝蓋不超過腳尖。

2.吸氣下，吐氣上，停留一組呼吸（吸氣與吐氣）在起身。

注意事項：身體直直向下蹲，不要往前傾。

▲想練出Kate的好身材，記得要持之以恆跟著做喔！（圖／記者張妤瑄攝、ASPORT提供）