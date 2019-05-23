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曖昧好虐心　四招判斷「他其實沒有那麼喜歡妳」

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▲▼ 曖昧期。（圖／翻攝Unsplash）

▲處在曖昧期，有淡淡的喜悅、也有淡淡的不確定感。（圖／翻攝Unsplash，以下同）

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處在曖昧期，有淡淡的喜悅、也有淡淡的不確定感，究竟是否會明確往正式交往之路邁進，需要從多個面向觀察，否則兩人空說一些沒有建設性的話，感覺只是遇到一個撩妹高手。其實需要靜下心來想想，對方是否與妳心意相通，還是只是剛好妳在，以下表現可能都是他沒有那麼喜歡妳的跡象。

▲▼ 曖昧期。（圖／翻攝Unsplash）

▲雙方心意相通才能好好談一場戀愛。

1. 撩妳當好玩
說些玩笑話，或是若有似無地說著甜言蜜語，把撩妹當好玩的男子別靠近，因為認真喜歡一個女生，開始可是小心翼翼呵護啊！

2. 聯絡愛裝忙
妳的問候與熱情，他會裝傻當不知道，或者找藉口說很忙，但對妳的關心也不拒絕，這種曖昧不明的狀態，實在很虐心。

▲▼ 曖昧期。（圖／翻攝Unsplash）

▲曖昧期等著對方連絡其實很虐心。

3. 不主動聯絡
男人的佔有欲強，若是對女方有好感，通常會主動出擊，就算是被動男，遇到心儀的女方主動時也會有所回應，若不是他覺得可有可無，怎會對妳忽冷忽熱。

4. 口是心非型
最悽慘的狀態大概是他說喜歡妳，但很難感受到他把心放在妳身上，他沉溺在曖昧的世界裡，而妳也動了心，遇上這等事，真得靠自己冷靜考慮，才不會受傷。

關鍵字：

曖昧, 撩妹
fashion.net

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