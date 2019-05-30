fb ig video ETtoday search mobile

IKEA臥室產品降價30%！雙人被套組9百有找、獨立筒床墊不到7千元

> >

▲IKEA臥室品項降價。（圖／IKEA提供）

▲IKEA部分臥室品項降價啦，最高幅度約30%。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

夏日炎炎正好眠，瑞典家具業者IKEA針對即將來臨的夏天，對旗下部分臥室品項調降售價，包括寢具組、床墊、床架與相關臥室居家小物跟家具都有，最高降幅達30%，原價近9,000元的獨立筒床墊，也降價至6,990元，雙人純棉材質的被套組，原價破千元，現在899元就能帶回家。

▲IKEA臥室品項降價。（圖／IKEA提供）

▲IKEA臥室品項降價。（圖／IKEA提供）

▲IKEA臥室品項降價。（圖／IKEA提供）

▲HÖVÅG獨立筒系列床墊，售價6,990元起跳。

位處亞熱帶氣候的台灣，每到夏天便有連續數日的30度高溫，許多民眾選擇不外出在家休息，床寢也成為重要「休閒配件」，IKEA近期針對臥室居家相關商品推出降價，售價比去年更划算，建議想在春夏想重新佈置居家民眾可以參考。

一向給人價格不斐的獨立筒雙人彈簧床墊，HÖVÅG系列床墊厚度達24公分，150Ｘ190公分的尺寸，足夠睡2個人，且翻身或改變姿勢時不會互相影響，去年售價8,790元，今年則調降至6,990元起；厚度26公分的FLEINVÄR獨立筒彈簧床墊，也從去年9,590元的價格，調降到8,990元。

▲IKEA臥室品項降價。（圖／IKEA提供）

▲FLEINVÄR獨立筒彈簧床墊。

此外，臥室家具包括化妝台、床框、寢具櫃等，也調降400元至4,910元，其他居家用品包括寢具、記憶泡棉枕、涼被降價金額約在200元至400元間。

▲IKEA臥室品項降價。（圖／IKEA提供）

▲ÄLVÄXING雙人被套組深藍色，原價1,099元，降價後899元。

IKEA表示，想挑選一張最適合自己的床墊，最重要的就是要親自試躺，因為不同的體重、習慣的睡姿及軟硬度偏好等都會影響床墊的選擇，試躺時模擬睡前的狀態，感受躺下後床墊是否能支撐脊椎，讓肌肉放鬆再做選擇。

桃園長庚紀念醫院睡眠中心臨床心理師吳家碩建議，睡前養成固定的睡眠儀式，可以做些靜態、放鬆、以及可隨時中斷的活動，像是泡澡、看輕鬆書籍、抒寫日記等，讓身心慢慢準備放鬆下來再入睡，會幫助增進睡眠品質。

關鍵字：

IKEA, 降價, 新低價, 床墊, 獨立筒, 床寢, 被套組
fashion.net

熱門文章

蕭敬騰北京開唱挑戰「皮革單車褲」　設計師大讚：衣架子

說・流行／回收牛仔褲、零皮草　「愛地球」是時尚關鍵字

揭開法國女人美肌秘訣！「五水保養法」妳聽過沒？

HOT・Stuff／踩「圓形球跟」當一回豌豆公主吧！

任容萱水鑽澎裙超夢幻　征戰坎城美出新高度

梅雨季就是要透明錶提神！范瑋琪搶戴視覺涼感G-SHOCK

超乾爽！日本「手汗人專用」護手霜　網友實測：真的有效

10件衣物就能搞定10天穿搭！一起挑戰省荷包

嚕嚕米多功能電烤盤　連把手都可愛到融化

YEEZY大軍來襲！六月推出8種配色　全反光「黑魂」率先開賣

ET Fashion

推薦閱讀

男生「敢愛不敢追」的星座女Top 3 ！雙子眼光超高、第一名是地雷

「幫夫運」最旺的星座女Top 3 ！勤儉金牛才第三、第一名娶到賺到

最萌的「皮卡丘復仇者」公仔又來啦！洛基、浩克鋼鐵裝粉絲一定要收

全台最夯日式料理TOP 10！滿出來的生魚片慶典、堆成山的海鮮丼飯 影／超乾爽！日本推「手汗人專用」護手霜　網友實測：真的超有效 他畫了初代《復仇者》的最後身影！看到鋼鐵人、黑寡婦...　粉絲：我哭了3000次 GAP華泰OUTLET花399元就能買　小CK最低499能入手皮夾 蔡依林踩蝴蝶結美鞋　盡顯長腿好比例 衣櫃還少一件！10款女孩夏日必備單品　小飛象T、珍珠耳環買起來 如果你愛我，就別讓我有機會懷疑你　刪訊息＝心裡有鬼

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面