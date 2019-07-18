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日本調查「女生提升好感度」關鍵TOP5　第1名根本超簡單　

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▲▼日本調查提升好感度關鍵top5。（圖/翻攝自IG）

▲新垣結衣有著透明膚質與療癒笑容，獲得超高好感度。（圖／翻攝自IG/aragakiyui_fanspage)

編輯 / Lily

畢業後要進入職場，或是當你告別上一段戀情，即將有新的約會對象，要如何才能讓人留下好印象呢？日前日本女性網站「eltha」對1000位男女進行問卷調查，歸納結果後發現，撇開外貌條件的主觀喜好，名列前茅的居然是潔淨感和笑容。

問卷調查以1000名男女為樣本，調查結果出爐，第一眼的好印象除了外在條件與打扮外，講話是否得體、潔淨感和笑容這些都會被納入考量。

▲▼日本調查提升好感度關鍵top5。（圖/翻攝自IG）

▲男女雖然喜好不同，但都很重視「潔淨感」。（圖／翻攝自IG/satomisquad，以下同）

受訪的女性表示，女生的潔淨感第一眼來自膚質的好壞，接下來是衣著的整潔和妝容是否自然。對於男生來說，第一名一樣是膚質，接下來是妝容和髮型，整體來說看起來是否順眼自然。

▲▼日本調查提升好感度關鍵top5。（圖/翻攝自IG）

▲石原里美曾獲選日本最美笑容女星。

讓人意想不到的是，笑容也是好感度的關鍵所在，先前曾有研究指出，微笑露出上排8顆牙齒是最完美，原來笑容也是能被精算。但若真的就是笑不出來怎麼辦？就有日本網友在Twitter分享過「笑容練習」，原來笑容也能靠鍛鍊，練得久了，就能變得超自然。

STEP1：面對鏡子，用上排牙齒咬住下嘴唇。

STEP2：將上嘴唇往上拉提，直到露出牙齦。

STEP3：接著將嘴角盡量往上提，直到臉頰開始抖動。

STEP4：最後一步，用力睜大雙眼維持兩分鐘。

以上四個步驟一天重複個8次，大約15分鐘，一週之後就能有效果。原本只要一笑就僵化的嘴邊肉，就能快速進化成自然漂亮的笑容。

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關鍵字：

第一印象, 好印象, 加分, 秘訣, 日本, 日本調查
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