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亮･珠寶／Chaumet成冠冕大師　從拿破崙之妻展開傳奇

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▲▼ Chaumet冠冕 。（圖／公關照）

▲拿破崙的第一任妻子約瑟芬德博阿爾內是Chaumet第一位客戶，圖為1804年12月2日於聖母院進行加冕儀式。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

冠冕象徵權力，也是裝飾品，更蘊含深刻情感於其中，自1780年以來法國珠寶品牌Chaumet已為貴客創作超過3000頂冠冕、累積兩萬多筆草稿圖，彰顯冠冕設計與時尚風潮、文化沿革緊密相扣，也見證從拿破崙時代表至高無上權力的冠冕，成為名門望族女兒成年或出閣時的紀念禮物。

▲▼ Chaumet冠冕 。（圖／公關照）

▲Chaumet歷史冠冕展廳，懸掛著數百件以鎳銀製作的冠冕設計模型。

正於摩納哥舉辦的Chaumet in Majesty 皇室情緣珍寶藝術展，完整呈現Chaumet冠冕在歷史上的重要地位。故事從品牌第一位客戶法國約瑟芬皇后說起，她自1805年將創辦人尼鐸的作品帶進法國宮廷，連帶丈夫拿破崙也成為忠實客戶，曾訂製「 庇護七世 Pope Pius VII 」冠冕贈予教宗，感謝他出席加冕典禮，冠頂上鑲嵌重達414克拉名為「 Jules II 」的雕刻祖母綠。

▲▼ Chaumet冠冕 。（圖／公關照）▲▼ Chaumet冠冕 。（圖／公關照）

▲拿破崙於1804年在加冕典禮贈予教宗這頂庇護七世冠冕，頂端為414克拉名為「Jules II」雕紋祖母綠。

1810年拿破崙再婚，向Chaumet訂製大量的珠寶送給新婚妻瑪麗-露易斯皇后，包括象徵豐饒、第一件轉換式珠寶設計的麥穗冠冕，以及一套包括冠冕、髮梳、小皇冠、項鍊、耳環和手鍊的紅寶石鑽石珠寶，目前已失傳，當時尼鐸父子為紀念原作而複製，成為今日保存最完整之全套加冕首飾。

▲▼ Chaumet冠冕 。（圖／公關照）

▲拿破崙1811年訂製的麥穗冠冕是第一件可轉換式設計冠冕。

冠冕可轉換式的設計極具挑戰性，Chaumet的精湛工藝毫無保留，在法國約瑟芬皇后直系後裔洛伊希騰貝格家族收藏的1830年代冠冕完美展現，冠冕中央鑲嵌一顆13克拉六角形祖母綠的花朵最為搶眼，令人驚喜的是每朵花飾均可拆下作為髮飾或胸針。

▲▼ Chaumet冠冕 。（圖／公關照）

▲法國約瑟芬皇后的直系後裔洛伊希騰貝格家族收藏約1830年製的祖母綠鑽石冠冕，可轉換成髮飾或胸針。

20世紀初，冠冕設計隨著社會風潮與時尚脈動而行，逐步成為名門千金淑女於婚嫁、社交場合的重要裝飾，代表作為1919年杜德維爾公爵送給女兒海德薇德拉羅什富科與波旁 · 帕爾瑪的結婚賀禮金鐘花冠冕；而美好風格年代也深深影響Chaumet，約1910年的鷺羽冠冕見證當時的流行。

▲▼ Chaumet冠冕 。（圖／公關照）▲1910年製的鷺羽冠冕（上），約1915年製成Ailes Email Bleu 慾望之翼。

第一次世界大戰後，羽翼珠寶蔚為風行，熱愛藝術、在紐約創立了惠特尼美國藝術博物館的佩尼·惠特尼夫人，成為Chaumet的擁護者，曾購入可裝在底座作為冠冕佩戴的羽翼珠寶；另一流行便是大眾對天體宇宙的好奇，從星星、月亮主題延伸至太陽，於1916年創作旭日初升白鷺羽飾冠冕。

▲▼ Chaumet冠冕 。（圖／公關照）

▲1916年製的旭日初升白鷺羽飾冠冕。

橫跨4世紀，Chaumet冠冕的風格演變宛如珠寶史縮影，今日更抱持開拓胸懷擁抱新設計，曾邀倫敦中央聖馬丁藝術設計學院的學生創作一款21世紀冠冕，由英籍學生斯科特·阿姆斯壯的法式花園造型冠冕脫穎而出，展現屬於當代的時尚風貌。珠寶歷史學家Christophe Vachaudez認為：「冠冕絕不是過時的配飾；相反，自2000年以來，它重回時尚舞台，人們對於冠冕的熱情並未減退，而Chaumet的工坊也不斷收到特別訂製冠冕的訂單。」

▲▼ Chaumet冠冕 。（圖／公關照）

▲Chaumet請英籍學生斯科特·阿姆斯壯設計出一款現代法式花園造型冠。

關鍵字：

冠冕, Chaumet, 拿破崙
fashion.net

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