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「富察皇后」秦嵐萬寶龍派對鬥「魏瓔珞」吳謹言　露美背性感完勝

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▲▼ 萬寶龍Montblanc 。（圖／公關照,翻攝秦嵐微博）

▲秦嵐露美背展示瘦身成果。（圖／翻攝秦嵐微博）

記者陳雅韻／綜合報導

萬寶龍（Montblanc）昨晚於上海舉辦Bohème寶曦系列女錶上市派對，大陸宮鬥劇《延禧攻略》2大女主角「富察皇后」秦嵐與「魏瓔珞」吳謹言同台為新錶造勢，近期為新戲刻意減重的秦嵐，招認當晚的造型有心機，刻意選擇腹部透膚又大露背的黑色禮服，展現瘦身成果，性感裝扮完勝一身粉紅的吳謹言。

17日剛過38歲生日的秦嵐，除了許下自己與身邊朋友、粉絲都平安快樂的生日願望外，也希望自己在造型與事業上有所突破，第一步就從參加萬寶龍活動的禮服下手，笑稱：「穿上有點緊張，有點小小裸露，但不為過，不會太油膩。」她與萬寶龍淵源頗深，曾買一款典雅腕錶送給媽媽。

▲▼ 萬寶龍Montblanc 。（圖／公關照,翻攝秦嵐微博）

▲秦嵐穿著黑色禮服小露性感，成為萬寶龍派對最耀眼的星光。（圖／品牌提供，以下同）

化身「小粉紅」的吳謹言平日不愛戴手鐲配件，但近期接觸萬寶龍腕錶後，發現備著幾只好錶的必要性，因為與她的休閒裝扮或正式造型都合襯；同場另一亮點是小鮮肉男星楊洋，為新戲剪短頭髮的他帥氣指數破表，成為鎂光燈焦點。

▲▼ 萬寶龍Montblanc 。（圖／公關照,翻攝秦嵐微博）

▲▼ 萬寶龍Montblanc 。（圖／公關照,翻攝秦嵐微博）

▲吳謹言以粉紅色禮服搭配寶曦女錶。

派對現場高掛萬寶龍招牌六角白星LOGO，懸掛的玻璃球中呈現全新寶曦系列腕錶，細節處經過小改款，藍色葉形指針改為金色、增添點鑽時標，共有錶徑36mm全日曆腕錶、錶徑30mm或34mm日夜顯示腕錶。

▲▼ 萬寶龍Montblanc。（圖／公關照）

▲▼ 萬寶龍Montblanc。（圖／公關照）

▲寶曦女錶上市派對高掛萬寶龍六角白星LOGO（上），男星楊洋是全場焦點人物。

寶曦系列複雜錶款為搭載自製機芯的萬年曆女錶，獨特之處為錶冠雙向調校設計，同時配備防止使用者晚間8時至12時之間調校造成機芯損害的安全機制，共有不鏽鋼與限量100只的玫瑰金款式供選擇。

▲▼ Montblanc。（圖／公關照）

▲▼ Montblanc。（圖／公關照）

▲Bohème寶曦系列自製機芯萬年曆腕錶限量款100（上）960,700元，錶徑36mm全曆腕錶136,200元。

關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, 吳謹言, 秦嵐, 楊洋
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