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大S、全智賢都愛Gentle Monster墨鏡　果凍色、極端鏡面尺寸最夯

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▲今夏的墨鏡流行果凍色，鏡面尺寸則呈極端設計。（影／記者陳雅韻攝）

 記者陳雅韻／台北報導

炎炎夏日必備墨鏡遮陽兼做造型，南韓眼鏡Gentle Monster正是男女明星追捧的夯牌，包括南韓男星孔劉、女星全智賢與大S等都擁有品牌的Mimichic或Flack Bee等熱門款，今品牌於微風南山專賣店發表全系列新款，掌握今夏流行關鍵字：繽紛果凍色、極端大或小鏡面，就能選出最適合自己的時髦款式。

▲▼ Gentle Monster。（圖／公關照）

▲▼ Gentle Monster。（圖／公關照）

▲大S（上圖右一）戴Mimichic貓眼框墨鏡8590元，全智賢戴Flack Bee墨鏡8940元。（圖／翻攝asosbarbiedee、gentlemoster IG）

Gentle Monster除了既有的時尚鏡框，也懂得聯名炒熱話題。今夏與潮牌Ambush合作打造全透明板材搭配鍍金屬結構的運動護目鏡款式，附品牌LOGO吊飾可掛在鏡腳上，風格超前衛，共有透明、藍色與橘色3款，定價350元美金，只限於品牌官網販售。

▲▼ Gentle Monster。（圖／公關照）

▲▼ Gentle Monster。（圖／公關照）

▲Gentle Monster × Ambush聯名墨鏡共有3色，鏡腳可掛上飾牌，約10,874元。（圖／品牌提供，以下同）

另一話題聯名是與精品品牌Fendi的合作，攜手推出貓眼框Gentle Fendi 01與Oversize鏡面的Gentle Fendi 02兩款，前者鏡面兩側有撞色Logo金屬片吸睛，後者的鏡框中樑有撞色LOGO裝飾，絕對高調。

▲▼ Gentle Monster。（圖／公關照）

▲Fendi與Gentle Monster聯手推出的2款墨鏡，分別是Gentle Fendi 01貓眼框（右）15,230元，Gentle Fendi 02墨鏡13,920元。

時尚墨鏡不是成人專屬，Gentle Monster首度推出兒童系列，首波6個款式全是品牌暢銷鏡框的迷你版，可與大人款搭配成親子墨鏡，一起耍酷。

▲▼ Gentle Monster。（圖／公關照）

▲▼ Gentle Monster。（圖／公關照）

▲▼ Gentle Monster。（圖／公關照）

▲Gentle Monster首度推出兒童系列（上與中），款式與大人款（下）一樣潮。

關鍵字：

Gentle Monster, 墨鏡, Fendi, 大S, 全智賢
fashion.net

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