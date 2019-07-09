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關穎兒女海軍風小熊裝上身　萌到可組團了

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▲▼關穎MOSCHINO童裝 。（圖／翻攝關穎IG,品牌提供）

▲關穎女兒與2個兒子都穿MOSCHINO小熊條紋裝，非常搶眼。（圖／翻攝kwanterri IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

育有2子1女的關穎熱愛替兒女打扮，3姊弟生活照中的每套穿搭都不馬虎，從平價的快時尚品牌H&M、到高價精品品牌Burberry等都穿，關穎把握童裝搭配原則：相同色系、圖騰，就能輕鬆組成可愛的小童團體，近日亮相的MOSCHINO「團服」即成功吸引目光。

▲▼關穎MOSCHINO童裝 。（圖／翻攝關穎IG,品牌提供）

▲▼關穎MOSCHINO童裝 。（圖／翻攝關穎IG,品牌提供）

▲MOSCHINO相機小熊T恤（上）4380元，滿版愛心泰迪洋裝10,750元。（圖／babyMADISON提供）

MOSCHINO近年來最紅的圖騰當屬小熊莫屬，無論成人時裝或童裝都可見其蹤跡，根據每季設計主題變換小熊造型。關穎女兒CC與弟弟Phi Phi、DD都穿藍色條紋的海軍風小熊裝，而品牌最新一季T恤上的小熊改拿相機拍照，是男、女童都能穿的中性款。

▲▼關穎MOSCHINO童裝 。（圖／翻攝關穎IG,品牌提供）

▲三姊弟連泳裝都可以買到相同的設計，組成超可愛團體。

不僅童裝可搭配成套，關穎也常與兒女一起穿親子裝，若有更盛大的慶生派對時，連老公朱志威也會配合換裝。日前替長子Phi Phi舉辦2歲生日派對，全家換上搖滾風服裝上陣，關穎的時尚魂徹底影響全家。

▲▼關穎MOSCHINO童裝 。（圖／翻攝關穎IG,品牌提供）

▲關穎替長子Phi Phi舉辦2歲生日派對時，全家都穿上搖滾風格服裝呼應主題。

關鍵字：

關穎, MOSCHINO
fashion.net

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