寶格麗七夕禮冒粉紅泡泡　珠寶與包款套組寵她

▲模特兒戴寶格麗Divas' Dream系列粉色七夕限定款珍珠母貝與粉紅剛玉鑽石項鍊。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年七夕情人節是國曆8月7日，仍有1個月的時間可以好好規畫如何給另一半驚喜，時尚腳步迅速的精品品牌已開始給點子，關鍵字正是「粉紅色」，寶格麗（BVLGARI）與Hearts On Fire不約而同推出粉色系珠寶，見證冒著粉紅泡泡的甜蜜戀情。

▲寶格麗Divas' Dream系列粉色七夕限定款珍珠母貝與粉紅剛玉鑽石項鍊，114,000元。

寶格麗為七夕情節推出限定款的Divas’Dream系列珍珠母貝與粉紅剛玉鑽石項鍊，散發溫柔與甜美的氣息；除了日常好搭配的珠寶，寶格麗再度為七夕推出2款Serpenti in Love Serpenti Forever粉色七夕限定配件套組，具成雙成對的美好寓意。

▲寶格麗Serpenti in Love Serpenti Forever粉色七夕限定配件套組包含包與手環（上）121,900元，附限定包裝。

七夕限定配件套組中，一組為Serpenti Diamond Blast 3 Chain粉色小牛皮肩背包搭配同款的粉色小牛皮手環；另一組為Serpenti Forever粉色滾邊的金屬水蛇皮手提肩背包，以及垂吊著琺瑯蛇頭的粉色金屬水蛇皮卡夾，細看每款琺瑯蛇頭中心都點粉色愛心，暗藏驚喜。兩款配件套組均成套銷售，附應景的粉色禮盒，由裡到外都甜蜜蜜。

▲寶格麗Serpenti in Love Serpenti Forever粉色七夕限定配件套組，包含水蛇皮包與卡夾，121,900元。

而以美鑽著稱的Hearts On Fire，首次為經典系列Repertoire注入繽紛色彩，主石從白鑽改為粉紅剛玉、藍寶石或沙弗萊石，不變的是周圍仍圍繞一圈美鑽，讓主石看起來有放大的視覺效果，共有單墜項鍊、耳環、戒指與手鍊供選擇，小巧秀氣的設計可當貼身首飾，送給情人將心意戴上身。

▲Hearts On Fire首度推出鑲嵌彩色寶石的Repertoire Colors限量彩寶系列（上），粉紅剛玉與鑽石手鍊46,000元。（圖／Hearts On Fire提供）