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風.LUXURY／紐約旗艦店拱門裝飾入設計　海瑞溫斯頓錶慶20周年

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▲▼海瑞溫斯頓Harry Winston,Tiffany。（圖／公關照）

▲▼海瑞溫斯頓Harry Winston,Tiffany。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓第五大道 Avenue C™系列迷你月相功能腕錶18K玫瑰金款（上）890,800元，18K白金款925,900元。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

建築不僅是城市的一景，獨特的線條也深深啟發時尚、珠寶與腕錶的創作，海瑞溫斯頓（Harry Winston）今年慶祝20周年的第五大道Avenue系列，即是以品牌發源地紐約精品聖地第五大道命名，錶框上下顯眼的弧形輪廓，來自品牌第五大道旗艦店拱門上的裝飾。

▲▼海瑞溫斯頓Harry Winston,Tiffany。（圖／公關照）

▲▼海瑞溫斯頓Harry Winston,Tiffany。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓紐約第五大道旗艦店拱門上方的弧形裝飾，啟發Avenue系列腕錶設計。

海瑞溫斯頓先生於1932年創立同名品牌，將當時興盛的裝飾藝術風格融入在珠寶中，也運用在第五大道總店的門面上，引領貴客走進的氣派拱門，上方正中央有弧形裝飾，品牌於1999年推出第五大道Avenue系列腕錶，便將此招牌特色放入設計，12時與6時位置錶框的弧形輪廓由此而來。

▲▼海瑞溫斯頓Harry Winston,Tiffany。（圖／公關照）

▲▼海瑞溫斯頓Harry Winston,Tiffany。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓第五大道Avenue Classic系列月相功能腕錶1,300,000元，Avenue C™雙時區功能腕錶。

20年來，Avenue系列已推出無數面盤設計與功能錶款，修長的錶殼搭配鑲嵌美鑽，風格優雅，經得起時間的考驗。迎來20周年，海瑞溫斯頓推出一系列新作，包括迷你的Avenue C™系列迷你月相功能腕錶、尺寸稍大的Classic系列月相功能腕錶、更符合商務或周遊各國女性需求的Avenue C™雙時區功能腕錶等，一只錶在日間工作或出席晚宴都能配搭。

▲▼海瑞溫斯頓Harry Winston,Tiffany。（圖／公關照）

▲Tiffany紐約第五大道旗艦店上的Atlas巨鐘。（圖／Tiffany提供，以下同）

總店同樣位於紐約第五大道的Tiffany & Co.，大門上雙手撐起巨大天球時鐘的希臘神衹Atlas舉世聞名，1983年當時的設計總監John Loring由此發想，設計出Tiffany Atlas系列錶款，面盤有如同大鐘上的浮凸羅馬數字，搭配皮錶帶或鍊帶，各有風格。

▲▼海瑞溫斯頓Harry Winston,Tiffany。（圖／公關照）▲Tiffany Atlas 24mm不鏽鋼鑲鑽Tiffany Blue錶盤鍊帶女錶，182,000元。

關鍵字：

海瑞溫斯頓, Harry Winston, Tiffany
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