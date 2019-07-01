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楊丞琳背寶格麗小包搭機　旅行就是要輕便～

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▲▼ 楊丞琳寶格麗包。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲楊丞琳穿連身褲搭寶格麗SERPENTI CABOCHON包小型款很俏麗。（圖／翻攝rainie77 IG）

記者陳雅韻／台北報導

若要搭機旅行，妳會選擇什麼包？時尚寵兒楊丞琳穿著Moussy連身褲，搭配背著寶格麗（BVLGARI）今年秋冬主打、靈感源自蛋面切割寶石光滑表面的SERPENTI CABOCHON包小型款，她一身俏麗的登機裝，贏得網友好評。

▲▼ 楊丞琳寶格麗包。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲寶格麗秋冬主打的SERPENTI CABOCHON白色小尺寸包（上）77,300元，黑色中型肩背包93,000元。

旅行講求的是輕鬆、簡便，能將隨身物品簡化，並使用較無負擔的小包，才能自在移動。楊丞琳背的寶格麗SERPENTI CABOCHON包是品牌第一個軟包，運用手縫Matelasse緹花技術打造包面的立體效果，共有大、中、小3種尺寸，她選擇中型尺寸，放入護照、錢包與手機等基本配備都沒問題。

▲▼ 楊丞琳寶格麗包。（圖／翻攝IG,品牌提供）▲▼ 楊丞琳寶格麗包。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲Kōki（上）與南韓女星潔西卡撞同款寶格麗包，64,900元。（圖／翻攝Kōki、jessica.syj IG）

木村拓哉女兒木村光希（Kōki）與南韓女星潔西卡，也是小包的擁護者，兩人恰巧撞同款寶格麗SERPENTI FOREVER淨白瑪瑙色編織鍊條迷你小牛皮肩背包。潔西卡的亮眼行頭不只有寶格麗，她在美國旅行頻頻秀出她各式迷你包，品牌包括愛馬仕（Hermes）、香奈兒（CHANEL）、Loewe等，旅行的時尚穿搭絕不馬虎。

▲▼ 楊丞琳寶格麗包。（圖／翻攝IG,品牌提供）

▲潔西卡在紐奧良旅行背愛馬仕迷你包。

關鍵字：

楊丞琳, 潔西卡, 木村光希, Koki, 寶格麗, BVLGARI, 愛馬仕
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