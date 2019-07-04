別一牽手就後悔！　射手、天秤男當朋友比情人更好

▲從朋友發展成戀人關係，有需多面向需要考慮。（圖／翻攝Unsplash，以下同）

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從異性朋友發展成戀人關係，總有許多需要考慮的因素，包括個性、興趣、價值觀等面向，若仍在猶豫不定是否突破「友達以上，戀人未滿」的現況，不妨將星座也列入參考，特別是以下3個星座，有時當普通朋友比當男友更適合，若雙方能互補合拍再好不過，但千萬別一牽手就後悔了。

▲魔羯男可能忙於工作，疏於陪伴女友。

魔羯男工作成癮

魔羯男是名副其實的工作狂，強烈的責任感驅使他們完成任務，並追求更高的成就，其實種種努力都是為了希望能照顧另一半的生活，但在忙碌工作無意間疏於陪伴與關心女友的感受，竟讓戀情慢慢降溫了。

▲若需要滿滿的安全感，天秤男可能很難給予這種感受。

天秤男人緣太好

如果妳很容易吃醋，應該很難承受天秤男的好人緣，且他們處處照顧身邊的人，容易讓另一半戰戰兢兢，深怕他們在外激起愛的火花。若需要強烈安全感，天秤男可能不在妳的選項之中。

▲和射手男當普通朋友，輕鬆愉快。

射手男追求自由

熱愛自由的射手男常為大家帶來歡笑，與他們相處輕鬆愉快，但交往又是另外一回事，會開始發現他們其實有些孩子氣，有時會我行我素而行事衝動，讓另一半收爛攤子，這應該沒有多少人可以忍受了。