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安心亞側面全露嘆沒人追　戴施華洛世奇招桃花

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 ▲安心亞性感出席施華洛世奇秋冬新品發表會。（圖／記者鮑璿安攝）

記者陳雅韻／台北報導

奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）今舉辦秋冬飾品發表會，設計包含塔羅牌主題的Tarot Magic系列、以冰島為靈感的Magic Light系列等，讓擔任嘉賓的安心亞愛不釋手，因為她著迷也會算塔羅牌，想藉著戴串有幸運符碼的塔羅牌首飾招桃花，是否想閃婚？她說：「不會想結婚，偶爾有人陪就好。」

▲▼ Swarovski安心亞 。（圖／公關照）

▲▼ Swarovski安心亞 。（圖／公關照）

▲安心亞穿詹朴設計的禮服出席施華洛世奇發表會，性感剪裁讓她挺著背以防走光。（圖／品牌提供，以下同）

安心亞今穿設計師詹朴打造的V字禮服性感亮相，她從到尾挺著背以防走光，整個人狀態極好卻苦無桃花，透露：「已空窗5年。」但她之前請教塔羅牌老師，算她今年應會有桃花，勸她多出去走走，「可是我都忙拍戲無法出去，只能戴施華洛世奇首飾添好運了」。

▲▼Swarovski施華洛世奇。（圖／品牌提供）

▲▼Swarovski施華洛世奇。（圖／品牌提供）

▲靈感來自塔羅牌的TAROT MAGIC穿孔耳環（上）5,990元，TAROT MAGIC戒指7,990元。

秋冬主打的Tarot Magic系列，結合塔羅牌符號、燕子、黑桃、惡魔之眼及各種手勢，點綴施華洛世奇水晶，展現奇幻的風格；另一重要元素為星星與月亮飾品，鑲嵌午夜藍色水晶更添神秘色彩。

▲▼Swarovski施華洛世奇。（圖／品牌提供）

▲▼Swarovski施華洛世奇。（圖／品牌提供）

▲垂掛小海豹的POLAR手鍊（上）4,990元，SWA SYMBOL星月造型穿孔耳環 3,990元。

Magic Light系列則深受冰島啟發，運用閃亮水晶演繹其純淨景色與迷人北極光；可愛風格則派出小海豹與北極熊造型墜飾，耳環皆採不對稱或多種佩戴法設計，以多變性與高CP值吸引目光。

▲▼Swarovski施華洛世奇。（圖／品牌提供）

▲▼Swarovski施華洛世奇。（圖／品牌提供）

▲BEE A QUEEN項鍊（上）5,990元，BEE A QUEEN穿孔耳環5,990元。

關鍵字：

施華洛世奇, SWAROVSKI, 安心亞
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