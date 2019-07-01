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小心吃醋生悶氣的3個星座　魔羯裝不在乎等大爆發

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▲▼ 吃醋生悶氣星座 。（圖／翻攝Unsplash）

▲惹另一半吃醋，別以為對方沒出聲就沒事了。（圖／翻攝Unsplash，以下同）

Iliad／編輯

在感情世界中，每個人吃醋時的反應不同，有些人會當場發飆，也有不少人會看在眼裡、放在心底，千萬別傻傻以為另一半沒抱怨就是沒事，以下三個星座吃醋時就屬於悶在心裡的一派，悶到內傷可能會一次大爆發，屆時想收拾也難了！

▲▼ 吃醋生悶氣星座 。（圖／翻攝Unsplash）

▲金牛座吃醋會開始鑽牛角尖。

金牛座變得怪裡怪氣
金牛座吃起醋來會開始鑽牛角尖，慢慢展現超強佔有慾，另一半若不是反應太遲鈍，肯定會感受到金牛變得怪裡怪氣，沒有安全感，什麼事都想知道細節，且說話的口氣也不好。這時請快速檢討究竟如何惹金牛吃醋了，並且加以安撫，不然一直被疑神疑鬼的日子可不好過。

▲▼ 吃醋生悶氣星座 。（圖／翻攝Unsplash）

▲魔羯座吃醋會裝作不在乎的樣子。

魔羯座上演內心劇場
凡人都有吃醋的情緒，魔羯座也不例外，但總提醒自己不能如此心胸狹窄，還是喜歡裝大方，勉強對伴侶擠出笑容，假裝一副不在乎的樣子，但其實內心已上演矛盾小劇場，若對方沒察覺，摩羯才會步步進攻，讓對方和他一樣難受，達到目的才會稍稍消氣。

▲▼ 吃醋生悶氣星座 。（圖／翻攝Unsplash）

▲雙魚座以沉默表示情緒低落。

雙魚座不爭但是沉默
雙魚座內心柔軟，心思細膩，所以很容易就知道有事不對勁而吃醋，但他們不喜歡爭，改以沉默表示情緒低落，對任何事都提不起興趣了。雖然雙魚不說，但其實心裡非常希望另一半的關注，所以別以為沒開口等於沒事，他們的沉默與不在乎的態度，通常是伴隨著不愉快的情緒。

關鍵字：

星座, 吃醋, 金牛座, 摩羯座, 雙魚座
fashion.net

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