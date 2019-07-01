陳信安慶39歲想買百萬宇舶錶　「但怕老婆說以後生日不用過了」

▲陳信安與郭泓志今出席HUBLOT新錶發表會。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

HUBLOT（宇舶）今於台灣老字號鐘錶店金生儀忠孝店，舉辦法拉利GT腕錶發表會，邀退役籃球員「台灣飛人」陳信安與棒球明星「不死鳥」郭泓志，一同佩戴最新錶款宣傳。今恰好是陳信安39歲生日，品牌獻上蛋糕慶祝，他透入希望生日禮物是腕上120萬7000元的經典融合法拉利GT腕錶皇金款，「但買了錶老婆可能說以後生日都不用過了」！

▲陳信安（左）與郭泓志都是7月壽星，品牌獻上蛋糕慶祝。（圖／品牌提供，以下同）

名錶與名車絕對是男人的最愛，HUBLOT與法拉利的合作，每回設計都深受市場歡迎。目前擔任璞園擔任董事長特助的陳信安，認為HUBLOT不僅是精品錶，也帶有運動氣息，適合上班佩戴，也不失他出身運動員的熱血個性；郭泓志坦言過去覺得品牌高不可攀，今近距離鑑賞發現錶款在許多場合都能佩戴，能夠提升個人品味。

▲陳信安對1,207,000元的經典融合法拉利GT腕錶皇金款，愛不釋手。

兩人今所戴的腕錶都出自經典融合系列法拉利GT腕錶系列，由法拉利Centro Stile超跑設計中心操刀設計，創造出如懸浮同心圓般的錶殼，搭配如法拉利真皮座椅的黑色橡膠飾義大利Schedoni皮革錶帶；內在則是HUBLOT的UNICO自製機芯，是此機芯首度運用在錶徑45mm的經典融合系列中。

▲郭泓志戴經典融合法拉利GT腕錶3D碳纖維款，847,000元。

另一讓錶迷、車迷矚目的法拉利錶，為慶祝法拉利車隊成立90周年的BIG BANG紀念錶，錶圈均是與F1賽車剎車碟盤系出同源的陶瓷碳纖維打造，共有鉑金、3D碳纖維與藍寶石水晶材質3款，一推出旋即售罄，驚人魅力可見一斑。

▲BIG BANG 法拉利車隊 90週年紀念錶已售罄，（左起）鉑金款1,273,000元，3D碳纖維款1,076,000元，藍寶石水晶款2,126,000元。