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Selina愛衝突美　豹紋公主裝搭apm耳扣當型女

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▲▼Selina Hebe戴apm。（圖／公關照）

▲S.H.E在金曲獎合體表演受到矚目。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

藝人在舞台上表演的造型力求吸睛，但又要能自在表演，時髦飾品是最佳配件。在本屆金曲獎合體演唱《十七》、《美麗新世界》2首歌S.H.E，Selina與Hebe不約而同選中摩納哥飾品品牌apm MONACO的最新設計，各在耳際與指間發光，鏡頭拉近相當搶眼。

▲▼Selina Hebe戴apm。（圖／公關照）

▲▼Selina Hebe戴apm。（圖／公關照）

▲Selina戴apm耳扣上有滑動的閃亮小環圈，3900元。

Selina當天表演穿法國精品ROCHAS春夏豹紋洋裝，圖騰雖然狂野，但澎袖與公主裙剪裁流露甜美氣息，但她刻意綁著蜈蚣辮、搭配極具個性的apm滑動閃亮小環圈的耳扣，營造衝突美感。從她的飾品選擇透露從耳骨上方戴上的耳扣正夯，從頂級珠寶品牌Boucheron、香奈兒（CHANEL），到飾品品牌apm均搭上熱潮，滿足沒有耳洞、或追求豐富層次搭配的時尚迷。

▲▼Selina Hebe戴apm。（圖／公關照）

▲▼Selina Hebe戴apm。（圖／公關照）

▲apm花形耳環與耳扣組（上）13,000元，蛇形耳扣3500元。

金曲獎當天穿Iris van Herpen百褶漸層禮服的Hebe，僅在指間戴apm點綴小魚的流蘇戒指，當鏡頭拉近時，拿著麥克風的手指特別容易受矚目，因此多數藝人都習慣戴造型大膽的戒指登台，除了流蘇設計，鑲嵌閃亮水晶款、跨指呈現的指間戒、多層次疊戴戒指，都備受青睞，奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）即為熱門選擇。

▲▼Selina Hebe戴apm。（圖／公關照）

▲▼Selina Hebe戴apm。（圖／公關照）

▲Hebe戴的apm流蘇戒指點綴小魚（上）6,800元，施華洛世奇HIGHNESS花形指間戒14,900元。

關鍵字：

S.H.E, Selina, Hebe, apm, Swarovski, 施華洛世奇
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