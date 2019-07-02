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年輕客買百萬高訂服不手軟　RALPH ＆ RUSSO迎新貴

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▲▼RALPH & RUSSO。（圖／記者陳雅韻攝）

▲穿著RALPH & RUSSO秋冬高級訂製服的模特兒等待出場。（圖／翻攝ralphandrusso IG，以下同）

記者陳雅韻／綜合報導

創立於2007年的英國高訂品牌RALPH & RUSSO，因英國梅根王子妃訂婚照穿其華美禮服而備受矚目，是近年來女星與上流社交圈指定的高訂品牌。昨於巴黎發表2019秋冬高級訂製服，浪漫的設計再度獲得好評，風格明顯年輕許多，創辦人Tamara Ralph透露：「過去兩季我們增加了許多18至25歲的客戶。」年輕勢力崛起，不容小覷。

▲▼RALPH & RUSSO。（圖／記者陳雅韻攝）

▲RALPH & RUSSO禮服仙氣飄飄。

一件高級訂製服動輒百萬元起跳，Tamara Ralph分析，這群年輕新貴不見得會成套購買，而是拆開買單品，可能買華麗的裙子搭配T恤或搭帆布鞋，因此在剛發表的高訂系列，可見許多可拆開混搭的設計，例如精緻珠扣裝飾的西裝外套搭配寬褲、華麗珠飾上衣配西裝褲，毛呢外套搭迷你裙，從裝飾細節展現高訂頂級手工與質感。

▲▼RALPH & RUSSO。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼RALPH & RUSSO。（圖／記者陳雅韻攝）

▲因應年輕顧客需求設計的兩截式高訂服，穿搭更具彈性。

RALPH & RUSSO擅長的高訂禮服，與秋冬時節似乎毫無關連了，用色盡粉紅、莓紅、粉紫、薄荷綠等馬卡龍色調。若是單色緞面禮服採高領設計，領口至胸前以及袖扣都綴滿水晶；即使沒有使用閃亮元素，也以多彩的紗堆疊出分量感，讓女性在行走之間，仙氣飄飄。

▲▼RALPH & RUSSO。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼RALPH & RUSSO。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼RALPH & RUSSO。（圖／記者陳雅韻攝）

▲RALPH & RUSSO粉嫩色系禮服是全場焦點。

關鍵字：

RALPH & RUSSO, 高級訂製服
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