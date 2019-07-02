歡迎來到香奈兒圖書館～「小丑女」賞高訂秀慶生

▲「小丑女」澳洲女星瑪格羅比（中）賞香奈兒高訂秀過29歲生日。（圖／路透）

記者陳雅韻／綜合報導

剛成為香奈兒（CHANEL）香氛大使的「小丑女」的澳洲女星瑪格羅比（Margot Robbie），今選擇參加品牌於巴黎大皇宮舉辦的2019秋冬高級訂製服秀，慶祝29歲生日。這場大秀是「時尚老佛爺」卡爾拉格斐2月辭世後，接班人維吉妮･維婭（Virginie Viard）操刀的首場高訂秀，格外受到矚目。

▲維吉妮･維婭（上）接班首場高訂秀備受矚目，將巴黎大皇宮打造成圖書館。（圖／路透）

今日巴黎大皇宮變身為圓弧造型圖書館，木質空間鋪著地毯並擺放長沙發、咖啡桌，場景靈感源自香奈兒女士康朋街31號寓所的圖書館。維吉妮･維婭也是愛書人，她由書香世界發想，勾勒出自由不拘外型、散發冷靜優雅氣息的女性輪廓。

▲模特兒展示長袍般直身形斜紋軟呢大衣。（圖／翻攝chanelofficial IG）

於是戴著金屬框眼鏡、穿著如長袍般直身形斜紋軟呢大衣的模特兒為大秀開啟序幕，緊接著短版開襟外套、圓肩袖子設計的飛行員外套，搭配前打折式或高腰設計寬管長褲，展露中性風格，但配上女人味的蝴蝶結裝飾雙色鞋，達到巧妙平衡。

▲圓肩袖子外套、工坊精緻裝飾套裝，都是高訂秀的焦點。（圖／路透）

蝴蝶結元素也運用在裙裝，絲緞材質的洋裝採用露背設計或以蝴蝶結固定，而天鵝絨款式則是在肩部裝飾蝴蝶結；香奈兒工坊精湛的刺繡與羽飾也成轉化為洋裝的美麗花朵與螺紋，謝幕的新娘造型為褶飾絲緞睡衣，外罩羽毛點綴的淡粉色長袍，再次展現一位在圖書館放慢步調、享受閱讀的女子，多麼自信、多麼自在。

▲禮服展現香奈兒的精緻工藝。（圖／路透）