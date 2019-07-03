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Karencici戴折疊墨鏡獻時尚處女秀　不忘替辣媽徵友

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 ▲Karencici喜歡戴大墨鏡遮素顏。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

來自美國洛杉磯的眼鏡品牌ROAV EYEWEAR，今邀獲入圍本屆金曲獎最佳新人獎的歌手Karencici林愷倫獻出時尚處女秀，分享她的時尚經，她認為選大墨鏡就能顯臉小，絕對不出錯；除了分享時尚經，她再度為金曲獎一同走上紅毯的媽媽徵友，「誠徵年紀比媽媽大、對她好的人」。

▲▼ Karencici ROAV EYEWEAR。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ Karencici ROAV EYEWEAR。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Karencici首場時尚活動，今獻給洛杉磯眼鏡品牌ROAV EYEWEAR。（圖／品牌提供，以下同）

Karencici於金曲獎當天大秀21歲年輕本錢，穿露小蠻腰的紅色兩截式服裝吸睛，未料陪她走紅毯的媽媽穿深V禮服登場，差點搶了她的風采，但Karencici藉機替媽媽徵友，她表示與媽媽感情好到像姊妹，兩人飾品、配件都會交換戴，讓她更有理由添購造型墨鏡。

▲Karencici 林愷倫 最佳新人獎 最佳演唱錄音專輯獎。（圖／攝影中心）

▲Karencici（右）火辣登金曲獎紅毯，未料穿深Ｖ禮服的媽媽更搶鏡。（圖／攝影中心攝）

ROAV可折疊的設計就讓Karencici大為驚豔，品牌於2016年發表全球最輕薄的折疊式太陽眼鏡打響名號，貫徹極簡原則，運用不鏽鋼薄而有彈性的特性，打造摺疊厚度僅8.5毫米的眼鏡，比起市面上摺疊框架高於35毫米，大幅減低厚度，每款均附皮套方便收納，放入口袋都沒問題。

▲▼ROAV EYEWEAR。（圖／品牌提供）

▲▼ROAV EYEWEAR。（圖／品牌提供）

▲ROAV折疊式太陽眼鏡附皮套收納，可放入口袋。

除了功能性吸引人，ROAV也講求時髦外型，鏡框設計均從珍妮佛羅培茲、安海瑟威、碧昂絲等歌壇與影壇巨星發想並命名，呈現六角、圓弧、方形等前衛框形，Karencici最喜歡安海瑟威為靈感的ANNE太陽眼鏡，「因為鏡面夠大可以遮素顏」。

▲▼ROAV EYEWEAR。（圖／品牌提供）

▲▼ROAV EYEWEAR。（圖／品牌提供）

▲ANNE太陽眼鏡（上）6980元，BEYONCE太陽眼鏡6380元。

關鍵字：

Karencici, 林愷倫, ROAV, 太陽眼鏡
fashion.net

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