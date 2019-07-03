「神仙姐姐」劉亦菲追隨宋慧喬代言腳步　戴Chaumet冠冕當公主

▲劉亦菲成為法國珠寶品牌Chaumet大陸區品牌大使。（圖／翻攝Chaumet IG）

記者陳雅韻／綜合報導

有「神仙姐姐」封號的大陸女星劉亦菲，6月底才成為Emporio Armani大中華區及亞太區全新形象代言人，昨法國珠寶品牌Chaumet也宣布，她成為大陸品牌大使，釋出她頭戴Chaumet Joséphine Aigrette Impériale系列冠冕與鑽石手鍊的美照，她開心表示與品牌結緣多年，日後與品牌將更緊密攜手，為每個美好的自我「加冕」，她將於下周出席品牌於摩納哥舉辦的活動。

▲劉亦菲佩戴的Chaumet Joséphine Aigrette Impériale鑽石手鍊（上）與同系列紅寶石鑽石冠冕。（圖／翻攝Chaumet IG）

Chaumet另一美麗代言人是剛傳出離婚的南韓女星宋慧喬，粉絲好奇兩人是否會PK，其實兩人代言的地區有差別，宋慧喬為亞太區代言人，劉亦菲是大陸品牌大使，各為代言市場盡職責。

▲劉亦菲2015年起是天梭表全球代言人。（圖／翻攝TISSOT IG）

31歲的劉亦菲的好氣質一直深受時尚圈矚目，最早慧眼簽下她的是瑞士國民錶品牌天梭表（TISSOT），2015年直接捧她為全球代言人；時尚品牌Emporio Armani則邀她擔任亞太區代言人，凡是帥氣或甜美風格服裝都能駕馭。Chaumet則相公主與女王特質兼具，第一張釋出的形象照，即佩戴鑲嵌3克拉梨形紅寶石的鑽石冠冕，「神仙姐姐」風格果然百變。

▲劉亦菲6月起成為Emporio Armani亞太區形象代言人。（圖／翻攝Armani微博）