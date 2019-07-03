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《獅子王》經典場景搬上串飾　戴著看電影最潮

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▲▼ Pandora獅子王 Swarovski。（圖／公關照）

▲丹麥飾品Pandora搶搭迪士尼《獅子王》電影熱潮，推出獅子王系列飾品。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

邁入暑假，適合闔家觀賞的電影接力上檔，丹麥飾品品牌Pandora也趕搭電影熱潮，繼《阿拉丁》、《玩具總動員4》，再度與迪士尼合作，為即將在19日上映的電影《獅子王》推出造型串飾，款式包主角辛巴幼年時期的純真模樣，以及長大的獅王姿態，模樣相當生動。

▲▼ Pandora獅子王 Swarovski。（圖／公關照）

▲▼ Pandora獅子王 Swarovski。（圖／公關照）

▲Pandora辛巴與娜娜925銀鋯石串飾（上）2,880元，Pandora Shine辛巴鍍18K金限量串飾2,880元。

串飾也能呈現經典場景，一款鍍18K金的Pandora Shine雙面吊飾，襯著琺瑯打造的落日下動物漫步在草原上的背景，描繪小辛巴與父親木法沙一同俯瞰草原的背影，緊密的父子情不言可喻；而陪伴辛巴長大的好友彭彭與丁滿也一同躍上串飾，最特別的是辛巴與青梅竹馬娜娜的心型款，側邊雕滿鏤空愛心，彰顯青梅竹馬的好感情。

▲▼ Pandora獅子王 Swarovski。（圖／公關照）

▲▼ Pandora獅子王 Swarovski。（圖／公關照）

▲Pandora小辛巴925銀手環（上）3,680元，Pandora Shine辛巴與木法沙鍍18K金串飾3,680元。

Pandora同時推出可搭配成套的手環，扣頭上鑄刻小辛巴的輪廓，另一側鑲嵌星形鋯石，手環上則銘刻木法沙的經典台詞「Remember who you are」（要記住你是誰），讓《獅子王》影迷一看就懂。

▲▼ Pandora獅子王 Swarovski。（圖／公關照）▲▼ Pandora獅子王 Swarovski。（圖／公關照）

▲施華洛世奇LOONEY TUNES（上）崔弟與鳥籠耳環4,490元，3款一組的LOONEY TUNES耳環3,490元。（圖／Swarovski提供）

奧地利水晶品牌施華洛世奇（SWAROVSKI）也深知電影與卡通人物的魅力，首度以華納兄弟《Looney Tunes樂一通》中的動畫主角們為靈感，讓大眾熟知的兔巴哥、崔弟與傻大貓變身為閃亮首飾，當中耳環採不對稱設計，例如崔弟與鳥籠造型成雙，或是崔弟與傻大貓、小水晶3個一組玩混搭，童趣飾品的聲勢從未消退。

關鍵字：

獅子王, Pandora, Swarovski, 施華洛世奇, 崔弟, 傻大貓, 華納兄弟
fashion.net

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