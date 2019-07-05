亮･珠寶／開雲集團氣勢旺　GUCCI首發高級珠寶進軍巴黎芳登廣場

▲GUCCI推出高級珠寶系列，第一站進軍巴黎巴黎芳登廣場銷售。（圖／GUCCI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

本周巴黎高級訂製服周熱烈進行，各珠寶品牌也同時進行年度高級珠寶發表會，最新動向是高級珠寶成員再加一，開雲集團（Kering）旗下龍頭品牌GUCCI宣布推出單價約從360萬元起至上千萬元的HORTUS DELICIARUM歡愉之園珠寶系列，首站當然選擇位於「巴黎珠寶盒」美稱的芳登廣場（Place Vendôme）專賣店亮相！

▲GUCCI心與羽毛箭造型珠寶風格華美。

1685年路易十四下令興建的芳登廣場，由Mansart設計獨特的八角造型，1810年拿破崙修建了廣場中央的青銅柱，以法國軍隊在奧斯特利茲戰役中的大炮鑄成，上面描繪他征戰的場面，並立著他的銅像。1893年Boucheron創辦人Frédéric Boucheron成為第一個到芳登廣場開精品店的當代珠寶商，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）、Chaumet也於20世紀初在此展開事業，今日名店齊聚，成為名符其實的「巴黎珠寶盒」。

▲GUCCI白金彩寶雙虎頭手環（上），紅色尖晶石白金蜜蜂胸針。

首度跨入高級珠寶圈的GUCCI，自然選擇在此發表由設計總監Alessandro Michele的HORTUS DELICIARUM歡愉之園高級珠寶，設計涵蓋3大主題，當中「神秘伊甸園」以尾端帶有十字、羽毛箭與愛心為主要形象；「阿卡迪亞」則致敬動物王國，服裝配件系列招牌的老虎、銜尾蛇、蜜蜂等元素，均化為深具氣勢的珠寶；「仙納度」主題則以單顆寶石為主角，旁襯花朵元素，相當華美。

▲慶祝15周年的Qeelin進駐芳登廣場開店。（圖／Qeelin提供，以下同）

由Dennis Chan創立的華人珠寶品牌Qeelin，也挾著開雲集團一員的氣勢，進駐珠寶殿堂芳登廣場，在品牌15周年之際，深具指標性。新任代言人女星馬思純在形象照所帶的限量版Wulu Jade葫蘆造型翡翠項鍊，是為新店開幕設計的獨賣款，以獨特的東方氣韻吸引目光。

▲Qeelin代言人馬思純佩戴限量版Wulu Jade項鍊，490,000元。

而開雲集團中殿堂級珠寶品牌Boucheron，是第一個在芳登廣場落地生根的珠寶商，門牌26號的店址深具情感與歷史意義，近日於高訂周期間發表的全新高級珠寶，便從巴黎、芳登廣場、26V等3篇章展開，若想知道芳登廣場究竟什麼模樣？TAILLE EMERAUDE祖母綠形切割戒指的輪廓，就說明了一切。

▲Boucheron推出2款DUO TAILLE ÉMERAUDE戒指，靈感均來自芳登廣場造型。