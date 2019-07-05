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姚元浩的夢幻跑車推聯名錶　限量殘酷不買行嗎？

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 ▲姚元浩愛賽車也愛錶，出席Grand Seiko活動格外開心。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko Watch Corporation旗下高級錶品牌Grand Seiko，今發表Spring Drive 20th & NISSAN GT-R 50th聯名錶，紀念傳奇Sring Drive機芯20周年，也向夢幻跑車NISSAN GT-R問世50周年致敬，限量200只，台灣配額僅8只。熱愛賽車的姚元浩擔任嘉賓，談起車與錶話匣子停不了，尤其品牌結合兩項最愛，但他說：「限量是殘酷的！」動作不快，可搶不到的。

▲Grand Seiko姚元浩 。（圖／公關照）

▲姚元浩今戴Spring Drive 20th & NISSAN GT-R 50th聯名錶亮相。（圖／品牌提供，以下同）

2個月前姚元浩在寧波參加中國超級跑車錦標賽撞車，內臟被震到，並有輕微腦震盪，但沒有澆熄他對賽車的熱情，目前恢復狀況良好。他表示近8年都認真準備，朝職業賽車手之路邁進，下周將前進比利時參加25小時的耐力賽，希望能站上頒獎台開香檳，若站上講台最想謝謝誰？他毫不考慮說：「贊助商與隊友。」低調不提緋聞女友名模王心恬。

▲▼Grand Seiko（圖／品牌提供）

▲Spring Drive 20th & NISSAN GT-R 50th聯名錶，全台限量8只，690,000元。

今他所戴的Spring Drive 20th & NISSAN GT-R 50th聯名錶，外型設計靈感來自NISSAN GTR 50th Anniversary紀念車，為呼應跑車招牌的Bayside Blue灣岸藍色，錶殼以輕盈的白鈦材質打造，錶耳、錶圈則為藍色高硬度陶瓷，搭配銀白色面盤與白色鱷魚皮錶帶，則取自NISSAN跑車上白色條紋設計。

▲▼Grand Seiko（圖／品牌提供）

▲Grand Seiko Blue藍色陶瓷錶圈呼應GT-R限定車款的「灣岸藍」。

機芯更是玩家鑑賞重點，採用今年歡度20周年的Spring Drive機芯，是Grand Seiko將機械錶主發條動力與石英水晶振盪子結合的獨家設計，精準度達每日正負一秒內。為凸顯聯名錶的特殊性，品牌首度將Spring Drive機芯自動盤上的獅子logo，改為鐫刻GT-R 18K金 logo，於寶鴻堂台北旗艦店首賣。

▲▼Grand Seiko（圖／品牌提供）

▲機芯自動盤改以18K金NISSAN GT-R logo裝飾。

關鍵字：

姚元浩, Grand Seiko, NISSAN GT-R
fashion.net

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