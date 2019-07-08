▲何超蓮佩戴卡地亞CLASH DE CARTIER系列珠寶，青春俏麗。（圖／翻攝laurinda_ho IG）

記者陳雅韻／台北報導

澳門賭王何鴻燊三房千金何超蓮外型甜美，被被譽為「港澳最美千金」，28歲的她除了顏質高，也很懂得穿搭，日前她穿一套格子褲裝，盡顯她凹凸有致的身材，搭配成套的卡地亞（Cartier）最新LASH DE CARTIER系列珠寶，青春俏麗。

▲何超蓮是卡地亞頂級珠寶活動的座上賓。（圖／翻攝laurinda_ho IG）

何超蓮出身富豪之家，本身也有生意頭腦，將台灣「玖五牛肉麵」原汁原味帶回香港開店。身為老闆娘時尚好貨不少，是精品派對的常客，5月參加卡地亞於香港舉辦的高級珠寶展，當時驚喜收下品牌為她準備的蛋糕與花束，享受超級VIP級的待遇。

▲CLASH DE CARTIER系列玫瑰金手環小型款約203,000元。（圖／翻攝卡地亞官網，以下同）

她的最新卡地亞收藏為外型看似看似尖銳、摸起來觸感又細緻的LASH DE CARTIER系列珠寶，巧妙結合飾釘、圓珠、巴黎飾釘（Clous de Paris）的立體結構，展現優雅又叛逆的衝突美感。

▲CLASH DE CARTIER系列玫瑰金大型款項鍊（左）約108,000元，鑲鑽中型款項鍊192,000元。

而與兩個女兒正在美國娘家過暑假的「時尚媽咪」Melody，度假行頭也包括LASH DE CARTIER系列玫瑰金手環與項鍊，同時搭配卡地亞錶圈也以巴黎飾釘裝飾的Baignoire Allongée腕錶，時時刻刻都與時尚接軌。

▲Melody的LASH DE CARTIER系列珠寶與Baignoire Allongée腕錶很搶眼。（圖／翻攝Melody IG）