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李淳愛遲到歸咎「雙子座」　秀泰格豪雅錶戒壞毛病

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▲李淳示範TAG Heuer Autavia系列腕錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

TAG Heuer（泰格豪雅）今邀演員李淳示範定位為海、陸、空工具錶的Autavia腕錶系列，他在現場彷彿吃了「誠實丸」，自爆常遲到，把原因歸咎於自己的星座「雙子座」很享受當下，等到出門才著急時間緊迫，他自招今日通告也遲了15分鐘，抵達現場才發現經紀人故意提早發通告，免得出糗。

▲▼TAG Heuer新錶發表會李淳示範。（圖／記者季相儒攝）

▲李淳自爆愛遲到，需要一只好錶提醒他準時。（圖／記者季相儒攝）

李淳對著鏡頭喊話，「希望有一只錶幫助我準時」，下定決心要改正壞毛病。而不會改變的習慣是從小家裡不過節日或生日，因此面對即將來臨的父親節，他沒有送導演爸爸李安禮物的計畫，最多是通電話聊天；父子倆的購物習慣也很相近，「我不太愛花錢，很難買新錶，爸爸也是一只錶戴20年」。

▲▼TAG Heuer新錶發表會李淳示範。（圖／記者季相儒攝）

▲李淳穿Boss搭配TAG Heuer Autavia鍊帶錶，是他未嘗試過的新風格。（圖／記者季相儒攝）

但即將邁入30歲，李淳認為自己的選錶風格應該做出改變，欣賞TAG Heuer Autavia帥氣的鍊帶錶，夏天戴起來也相當舒適，具快拆裝置，可輕鬆換上隨錶附贈的NATO錶帶。

▲▼ TAG Heuer。（圖／公關照）

▲Autavia系列三針腕錶共有7個款式。（圖／品牌提供，以下同）

Autavia系列是TAG Heuer歷史最悠久的設計，1933年至1957年間是用於賽車與飛機儀表板的計時器，1962年正式推出腕錶樣式，直至1985年停產。近年來復古風當道，今年此系列再度捲土重來，首發三針錶共推出7個款式，具第一代錶款的造型、斜面錶耳與大錶冠，配備黑色、灰色或藍色煙燻面盤呼應黑或藍色陶瓷雙向旋轉錶圈；內在機芯則採用碳纖維複合材質游絲的機芯，展現「老錶新靈魂」概念。

▲▼ TAG Heuer。（圖／公關照）

▲▼ TAG Heuer。（圖／公關照）

▲Autavia系列鍊帶錶（上）129,600元，Autavia皮錶帶款117,800元。

關鍵字：

李淳, 泰格豪雅, TAG Heuer
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