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梵克雅寶把羅密歐與茱麗葉變珠寶　連約會陽台都超華麗

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▲▼ 梵克雅寶Van Cleef & Arpels。（圖／記者陳雅韻攝）

▲模特兒衣領別上全新羅密歐與茱麗葉胸針，生動設計非常吸睛。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

莎士比亞（William Shakespeare）鉅作《羅密歐與茱麗葉》（Romeo & Juliet），啟發繪畫、舞蹈等不同藝術領域創作，也深深影響法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），1950年代曾推出羅蜜歐與茱麗葉造型胸針，今年正式將此經典文學作品定為完整主題，發表逾100件的高級珠寶。

▲▼ 梵克雅寶Van Cleef & Arpels。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ 梵克雅寶Van Cleef & Arpels。（圖／記者陳雅韻攝）

▲L.A. Dance Project 創辦人班傑明米派德改編的《羅密歐與茱麗葉》啟發珠寶系列（上），藝術家Lorenzo Mattotti呈現經典劇碼的畫作。

梵克雅寶早在2003年已透過《仲夏夜之夢》系列向莎士比亞致敬，近來因受到法國編舞家班傑明•米派德（Benjamin Millepied）以當代手法改編《羅密歐與茱麗葉》啟發，決定設計全新珠寶詮釋這段愛情故事，舉凡發生的場景義大利維洛納城、兩人約會的陽台、文藝復興時期背景等元素，均融入設計之中，，品牌同時邀藝術家Lorenzo Mattotti繪製一系列畫作，呼應這段扣人心弦的劇碼。

▲▼ 梵克雅寶Van Cleef & Arpels。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ 梵克雅寶Van Cleef & Arpels。（圖／記者陳雅韻攝）

▲約1951年製的羅密歐與茱麗葉古董胸針。

最具代表性的羅蜜歐與茱麗葉胸針，從兩人的生動肢體與服裝細節可見梵克雅寶的精緻設計與工藝，微微躬身的羅密歐披著鑲嵌藍寶石與青金石的罩袍、手持著向心上人獻愛的淡紫色花束；而穿著泡泡秀長裙的茱麗葉面向羅密歐，衣服上鑲嵌橙色藍寶石、石榴石、紅寶石和鑽石，兩者分別呈現卡帕萊特家族家徽的藍色，和蒙特鳩家族的紅色。

▲▼ 梵克雅寶Van Cleef & Arpels。（圖／記者陳雅韻攝）

▲新版羅密歐與茱麗葉胸針，服裝細節設計相當講究。

名為VERONA的鑽石藍寶石項鍊，幾何線條源自對《羅密歐與茱麗葉》場景維洛納古城小巷弄、拱橋的聯想，吊墜中央鑲嵌23.86克拉的藍寶石，整件作品為可轉換式設計，可變身為長項鍊、短項鍊及一串同款手鍊，或兩串手鍊及一枚胸針。

▲▼ 梵克雅寶Van Cleef & Arpels。（圖／記者陳雅韻攝）

▲靈感源自維洛納古城的VERONA藍寶石鑽石項鍊，可轉化成長短項鍊及一串同款手鍊，或兩串手鍊及一枚胸針。

而兩人互訴情意的經典場景—陽台，化為精巧的BALCONE胸針，梵克雅寶運用祖母綠、沙弗萊石和鑽石詮釋攀附於陽台並垂墜而下的常春藤，令人驚喜的是翻到胸針背面，竟是玫瑰金雕琢的戀人身影，由內而外都浪漫。▲▼ 梵克雅寶Van Cleef & Arpels。（圖／記者陳雅韻攝）

▲BALCONE胸針呈現羅密歐與茱麗葉互訴情意的陽台，作品背面浮雕戀人身影。

關鍵字：

梵克雅寶, Van Cleef & Arpels, 羅密歐與茱麗葉
fashion.net

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