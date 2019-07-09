木村光希超會美照置入　3連拍秀4品牌

▲Kōki這張照片你看見幾個時尚單品？（圖／翻攝koki IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

木村拓哉女兒木村光希（Kōki）堪稱亞洲最強星二代，精品、3C產品代言一個接一個，她也懂得為代言品牌爭曝光，幾乎每次在IG發文，都會置入1、2個友好品牌的商品，這回她更厲害了，3連拍的照片裡共有4個品牌亮相，包括她代言的寶格麗（BVLGARI）珠寶、香奈兒（CHANEL）唇膏、CELINE包與rag & bone為她客製的T恤。

▲Kōki穿繡著她名字的rag & bone T恤，搭配寶格麗B.zero1珠寶與Serpenti手環，推薦她最愛用的香奈兒唇膏。

Kōki每回入鏡必定有慧眼簽下她的寶格麗商品，她最常戴B.zero1系列戒指與項鍊，Serpenti蛇造型手環也是她的心頭好；而身兼香奈兒彩妝大使，她也常向粉絲推薦愛用Rouge Coco柔潤亮彩唇膏的唇色，把色號標得清清楚楚，相當盡責。

▲托腮凝望遠方的Kōki其實是要秀新包Celine襯芯小牛皮中型C手袋，99,000元。

除了代言或友好品牌，Kōki也收到不少精品禮物，此次身上穿繡有她的名字rag & bone The Tee，為品牌2002年推出的經典款，原料採用100%秘魯生產的匹馬棉（Pima Cotton），特色是柔軟度、彈性與色澤都較一般美國棉品質更好；當天Kōki搭配CELINE襯芯小牛皮中型C手袋，po美照感謝品牌的心意。