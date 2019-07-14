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宋慧喬賞摩納哥美景、看珠寶展療情傷　掛著微笑美麗依舊

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▲▼ CHAUMET宋慧喬 。（圖／品牌提供）

▲宋慧喬掛著淺淺微笑出席CHAUMET於摩納哥舉辦的皇室情緣珍寶藝術展。（圖／翻攝Chaumet IG）

記者陳雅韻／綜合報導

韓國夫妻檔「雙宋」宋慧喬、宋仲基上月底爆離婚，結束1年8個月婚姻，宋慧喬離婚後第一個工作獻給代言保養品牌，緊接著親赴摩納哥出席與她友好的法國珠寶品牌CHAUMET舉辦的CHAUMET in Majesty皇室情緣珍寶藝術展，品牌為她記錄下出席活動的美麗倩影，照片中她掛著淺淺微笑，靠工作走出失婚陰霾。

▲▼ CHAUMET宋慧喬 。（圖／品牌提供）

▲宋慧喬是CHAUMET亞洲品牌大使，佩戴CHAUMET Josephine Aigrette Imperiale系列珠寶。（圖／翻攝Chaumet IG）

宋慧喬出席CHAUMET in Majesty展覽活動當天，佩戴CHAUMET Josephine Aigrette Imperiale系列藍寶石與鑽石耳環、戒指，與她身著的深藍色V字俏麗短洋裝相呼應；250件皇室珠寶作品與摩納哥美景當前，讓她暫拋感情失意的煩憂。

▲▼ CHAUMET宋慧喬 。（圖／品牌提供）

▲日本女星本田翼戴著CHAUMET冠冕亮相。（圖／品牌提供，以下同）

CHAUMET這場前所未有的展覽於摩納哥Grimaldi Forum會議中心舉辦，受摩納哥王子Albert II鼎力支持，他與丹麥女王Margrethe II慷慨地借出自己的私人典藏供展出，另有向15間博物館及40位私人收藏家商借的珠寶，當中包括CHAUMET為歐洲皇室製作的傳奇冠冕，讓大眾一窺皇家珠寶的歷史轉變。

▲▼ CHAUMET宋慧喬 。（圖／品牌提供）

▲▼ CHAUMET宋慧喬 。（圖／品牌提供）

▲波旁·帕爾瑪的Hedwige公主擁有的金鐘花冠冕（上），1916年製旭日初升白鷺羽飾冠冕。

關鍵字：

宋慧喬, CHAUMET
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