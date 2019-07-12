亮･珠寶／Tiffany獻珠寶盒驚喜　小鳥胸針配小屋、甲蟲搭火柴盒

▲Tiffany Blue Book高級珠寶系列年度主題為Tiffany Jewel Box。

記者陳雅韻／綜合報導

Tiffany & Co.年度高級珠寶Blue Book系列，昨於香港舉辦預覽會，首先映入眼簾的透明珠寶盒點出設計概念—Tiffany Jewel Box，展場共10件胸針作品，均有對應的銀製或透明玻璃珠寶盒，例如小鳥造型胸針配銀質小屋飾盒、甲蟲胸針搭火柴盒造型銀盒，收藏盒全出自Tiffany器皿工坊手工製作，與珠寶成套設計充滿妙趣，讓珠寶暨可佩戴，也可成為奢華擺飾。

▲Tiffany Blue Book預覽會以珠寶盒裝置點出年度主題Tiffany Jewel Box（上），小鳥造型18K黃金胸針搭配小房子造型純銀與24K鍍金飾盒。（圖／品牌提供，以下同）

全場共展出7大主題共46件新作，賓客穿入Tiffany打造的神秘森林，便能體會大自然依然是品牌重要的靈感來源，熟悉的蝴蝶、蜻蜓、花朵仍是主要元素，但經過解構再重組的手法呈現，剛柔並濟。

▲大自然是Tiffany重要的靈感來源，神秘森林展式蝴蝶造型珠寶。

而展場打卡熱點在Tiffany Blue色調的「金庫」，展示如緞帶纏繞線條的珠寶；另一大突破是Blue Book系列首度收錄男士珠寶，推出印章式戒指、西裝領針，為男士添亮點。

▲Tiffany金庫展間是賓客打卡熱點。

1. Flight主題

女神卡卡（Lady Gaga）出席今年Met Gala搶先帶蝴蝶項鍊登場，會微微顫動的蝴蝶翅膀精雕細緻紋理，搭配穹頂結構的公主式切割鑽石項鍊，顛覆大眾對蝴蝶珠寶很柔美的印象，Tiffany的設計很有個性。

▲女神卡卡（上）戴Flight主題18K金鑲嵌總重逾28克拉公主式切割鑽石蝴蝶項鍊、18K金鑲嵌總重逾4克拉枕形切割鑽石耳環。

2. Icons主題

Tiffany的實驗精神，運用在經典的心形與星星圖案，大膽拆解你我熟知的圖騰，打造18K金小方框構成的項鍊，當中以不對稱心形或星星裝飾，並鑲嵌不同車工鑽點綴，相當摩登。

▲Icons主題解構星星與心形圖案項鍊，鑲嵌總重逾16克拉矩形與圓形切割鑽石。

3. Ribbon主題

緞帶交纏的線條構成一件件饒富女人味的珠寶，此時展現品牌蒐羅珍稀寶石的功力，一款鑲嵌逾37克拉橢圓形黑色蛋白石的胸針、主石逾31克拉枕形綠碧璽項鍊，均為焦點作品。

▲Ribbon主題逾37克拉黑蛋白石胸針與24K鍍金、純銀和18K黃金打造珠寶盒（上），主石逾31克拉枕形綠碧璽的緞帶纏繞線條項鍊。

4. Mosaic主題

甲蟲造型鉑金鑲鑽胸針，銜著一顆重7克拉藍色尖金石，無論設計感與寶石都令人驚喜，未料Tiffany又展現幽默感，為此作品設計火柴盒造型的純銀與24K鍍金珠寶盒，絕配！

▲Mosaic主題甲蟲造型胸針鑲嵌逾7克拉的枕形切割藍色尖晶石，搭配盒面24K鍍金的純銀飾盒。

5. Frame主題

招牌的蜻蜓胸針在此主題經過重新詮釋，翅膀以去年獲得好評的「冰裂」鑽石鑲嵌而成，意即以訂製車工鑽石拼出的效果，再次印證拆解再重組的概念；此作品搭配信封造型的銀製收藏盒，展現詩意。

▲Frame主題蜻蜓胸針鑲嵌如冰裂般逾7克拉訂製切割鑽石，搭配信封造型的純銀首飾盒。

6. Flora主題

Tiffany花朵珠寶展現寶石漸層色之美，一款共鑲嵌總重逾43克拉未經優化處理的粉紅色和紫色剛玉，以及總重逾41克拉訂製切割藍寶石和鑽石項鍊，不是具體花朵意象，單純以頂級彩寶凸顯花朵迷人色彩。

▲Flora主題18k白金鑲嵌總重逾43克拉未經優化處理的粉紅色和紫色剛玉，以及總重逾41克拉訂製切割藍寶石和鑽石項鍊。

7. Sculpture主題

男式珠寶太有趣了！有手帕、小鳥造型胸針並搭配專屬珠寶盒，還有鑲祖母綠形切割鑽、逾4克拉枕形紅寶石、祖母綠形切割斯里藍卡藍寶石的印章式戒指，以及鑲3克拉橢圓形祖母綠的領針，款款都是實戴的設計。

▲Sculpture男士珠寶（左起）祖母綠形切割鑽戒、逾4克拉枕形紅寶石戒、祖母綠形切割斯里藍卡藍寶石戒、鑲3克拉橢圓形祖母綠的領針。