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台北電影節／林依晨與隋棠PK美背　婚戒愛牌珠寶加持驚艷紅毯

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▲▼ 林依晨 。（圖／攝影中心攝）

▲林依晨穿露背禮服搭配她的婚戒愛牌Boucheron珠寶登紅毯。（圖／攝影中心攝）

記者陳雅韻／台北報導

第21屆台北電影獎頒獎典禮今晚登場，本屆影展大使林依晨身穿C JEAN禮服露美背亮相，珠寶則選擇她的婚戒品牌Boucheron，佩戴總價逾700萬元的Lilas鑽石項鍊、Plume de Paon孔雀羽毛鑽石耳環與戒指、Quatre手環，足見品牌在她心中的特殊意義。

▲▼ 林依晨 。（圖／攝影中心攝）

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲林依晨戴Boucheron總價逾700萬元的珠寶（上），包括招牌的孔雀羽毛鑽石耳環609,000元。（圖／攝影中心攝、品牌提供）

同樣以露背禮服搶鏡的隋棠，穠纖合度的身材完全看不出是3寶媽，她巧搭寶格麗（BVLGARI）總價約261萬元的Serpenti珍珠母貝與鑽石手環、耳環；Serpenti系列在柯佳嬿身上也展現迷人魅力，她一身簡約白禮服搭配Serpenti Tubogas五圈腕錶展現分量感。

▲▼隋棠 郭書瑤 。（圖／攝影中心攝）

▲▼ 寶格麗 De Beers 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲隋棠同樣穿露美背（上），腕上的寶格麗Serpenti珍珠母貝與鑽石手環很吸睛，約2,116,000元。（圖／攝影中心攝、品牌提供）

已累積坎城影展紅毯經驗的吳可熙，更勇於挑戰大膽剪裁的服裝，今晚穿上GUCCI春夏洋裝配De Beers珠寶，GUCCI服裝腰際上的心臟圖案與腕上的De Beers Aria高級珠寶鑽石手環齊吸睛。

▲台北電影獎，頒獎人吳可熙、李李仁。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼ 寶格麗 De Beers 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲吳可熙穿GUCCI禮服（上），搭配De Beers Aria高級珠寶鑽石手環。

角逐本屆最佳女主角的郭書瑤，有別於平日的青春俏麗感，穿著頗像婚紗的銀灰色紗質禮服走紅毯，佩戴海瑞溫斯頓（Harry Winston）鑲嵌17.65克拉美鑽的V Shape項鍊、Tulip鬱金香鑽石手鍊、1.9克拉海瑞溫斯頓Winston Cluster鑽石戒指與鑲6.42克拉Winston Cluster經典溫斯頓風格鑽石耳環，靠華麗風取勝。
▲▼隋棠 郭書瑤 。（圖／攝影中心攝）

▲郭書瑤佩戴海瑞溫斯頓總價約1200萬元珠寶出席台北電影節頒獎典禮。（圖／攝影中心攝）
 

關鍵字：

林依晨, Boucheron, 隋棠, 郭書瑤, 吳可熙, 寶格麗, BVLGARI, De Beers, 海瑞溫斯頓, 柯佳嬿
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