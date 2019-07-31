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「夏威夷衫」也能很日常，看日本男生輕鬆搭出復古性格風

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▲夏威夷衫。（圖／FACY提供）

富有美式復古風味的夏威夷衫，在日本常是許多穿搭人士時常運用的夏季重點單品之一。炎炎夏日裡，一件清爽通風的夏威夷衫，配合適當的單品搭配即可展現出活潑夏季氛圍。今次就讓我們來看看以日本男性角度詮釋出的「夏威夷衫穿搭」吧！

搭配同色系素面下身

▲夏威夷衫。（圖／FACY提供）

想不失誤地完成夏威夷衫搭配最好的方式就是從襯衫印花中挑出相同色系的下身單品去做搭配。例如深藍底綠色印花的夏威夷衫就可以選擇軍綠寬褲與深藍帽子與鞋子做為搭配組合，讓單品顏色彼此呼應，創造出整體造型的和諧感。

▲夏威夷衫。（圖／FACY提供）

經典草帽創造夏季氛圍

▲夏威夷衫。（圖／FACY提供）

使用富有夏季氛圍的編織草帽來搭配，可以替整體造型再次加分。在帽款的質感選擇上必須注意，好質感才能映襯出好品味；此外，也建議選擇帽簷較寬與平的款式，更能呈現出夏日男子的不羈氛圍。

▲夏威夷衫。（圖／FACY提供）

襯衫紮進褲頭

▲夏威夷衫。（圖／FACY提供）

把稍顯寬版的夏威夷襯衫紮進褲頭可以創造出與平常較不一樣的感覺，度假感顯得較為收斂而多了份都會氛圍。下身的選擇則建議可以搭配黑色錐形褲款以襯出主角夏威夷衫。如果想要展現出層次感的話，也可在內層搭上一件圓領素面Ｔ恤，可讓整體造型更具都會街頭感。

▲夏威夷衫。（圖／FACY提供）

Photo : WEAR

Text : 珍妮 

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