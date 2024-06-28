fb ig video ETtoday search mobile

CROCS也跟上瑪莉珍鞋熱潮！5.5cm雪屋厚底　鞋帶釦自由搭可愛翻

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

在逆襲之路上大放異彩的CROCS陸續推出了更多更時髦的鞋款，繼之前掀起熱潮的厚底鞋款後，最新的瑪莉珍簡直太好看！

近年踏上逆襲時尚圈之路的CROCS，再也不是當年被維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）嫌棄到死都不會穿的醜鞋之王了！近年陸續推出的雲朵厚底鞋、高跟穆勒鞋掀起熱潮後，今年全新的瑪莉珍鞋款，真的會讓人真心誇讚太好看！同場加碼曝光最新鞋款與聯名系列。

CROCS全新厚底瑪莉珍鞋款

CROCS在今年春夏推出了全新的瑪莉珍鞋款，以原有的雪屋鞋款為基礎，保留厚底的造型，並將原本標誌性洞洞鞋身的部分改為瑪莉珍的包鞋設計，而受歡迎的鞋釘裝飾孔洞也轉移到鞋中間的寬版繫帶上，整體保留了CROCS的品牌有份量感的俏皮調性，也多了流行感。

▲CROCS推出全新瑪莉珍鞋款。（圖／小紅書@Crocs，下同）

雪屋鞋型的厚底大約5.5公分高，圓圓的鞋頭設計，透過偏高的厚底，就能輕鬆拉長身形比例，目前推出經典黑、炫彩銀、櫻花粉三色，目前台灣上市時間未定。

春夏全新LINE FRIENDS聯名登場

除了美到不行的瑪莉珍鞋款之外，即將上市的春夏新鞋款中也曝光了全新的聯名系列。

經典的Clog鞋款以白色鞋身搭配奶茶色熊大與兔兔圖案印花為主要設計，鞋身一圈奶茶色與黃色包邊，屬於大人感的可愛聯名鞋款，而搭配推出的鞋釘則是絨布材質的熊大、兔兔、莎莉、Choco角色大頭造型！

另一款雪屋厚底拖鞋款，則是有著夏季繽紛感的彩色花圖案造型，奶茶色與桃紅的撞色鞋身，搭配上亮眼印花圖樣，搭配的是甜甜圈造型鞋釘，整雙鞋就像甜點一樣俏皮甜蜜！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 盤點Hello Kitty 50週年聯名！Crocs蝴蝶結配高跟可愛瘋，Beams澎袖上衣必收

● Crocs Clog醜鞋翻身、雨季必備！Clog家族從經典到新款一次認識

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, CROCS, 瑪莉珍鞋, LINE FRIENDS

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

「一句話就回頭」最念舊星座Top 3！冠軍一遇到挫折就開始懷念從前

「一句話就回頭」最念舊星座Top 3！冠軍一遇到挫折就開始懷念從前

星巴克5款星冰樂今買一送一！限時8小時揪咖半價喝

星巴克5款星冰樂今買一送一！限時8小時揪咖半價喝

《墨雨雲間》15大霸氣金句：「不管世人如何議論我，討人厭，活千年」

《墨雨雲間》15大霸氣金句：「不管世人如何議論我，討人厭，活千年」

妮可基嫚合體15歲女兒完美複製神基因！惡魔「米蘭達」現身網看呆了 皮膚科醫師教「高效頸部護理法」　只要3步驟跟顯老頸紋說再見 「5款香氛護手霜」必買　助你養出一雙纖纖玉手 最會「溺愛孩子」星座Top 3 ！第一名無限容忍　永遠把錯推給別人 畢業禮物萬元下搞定！精品包款配件初入職場必備　LV卡片套價格太甜 10年後想成為怎樣的自己？4個問題「先考慮失敗再做決定」 4個香港必買小眾牌！小資價格入Cafuné質感包、Jennie針織套裝超萌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面