CROCS也跟上瑪莉珍鞋熱潮！5.5cm雪屋厚底　鞋帶釦自由搭可愛翻

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在逆襲之路上大放異彩的CROCS陸續推出了更多更時髦的鞋款，繼之前掀起熱潮的厚底鞋款後，最新的瑪莉珍簡直太好看！

近年踏上逆襲時尚圈之路的CROCS，再也不是當年被維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）嫌棄到死都不會穿的醜鞋之王了！近年陸續推出的雲朵厚底鞋、高跟穆勒鞋掀起熱潮後，今年全新的瑪莉珍鞋款，真的會讓人真心誇讚太好看！同場加碼曝光最新鞋款與聯名系列。

CROCS全新厚底瑪莉珍鞋款

CROCS在今年春夏推出了全新的瑪莉珍鞋款，以原有的雪屋鞋款為基礎，保留厚底的造型，並將原本標誌性洞洞鞋身的部分改為瑪莉珍的包鞋設計，而受歡迎的鞋釘裝飾孔洞也轉移到鞋中間的寬版繫帶上，整體保留了CROCS的品牌有份量感的俏皮調性，也多了流行感。

▲CROCS推出全新瑪莉珍鞋款。（圖／小紅書@Crocs，下同）

雪屋鞋型的厚底大約5.5公分高，圓圓的鞋頭設計，透過偏高的厚底，就能輕鬆拉長身形比例，目前推出經典黑、炫彩銀、櫻花粉三色，目前台灣上市時間未定。

春夏全新LINE FRIENDS聯名登場

除了美到不行的瑪莉珍鞋款之外，即將上市的春夏新鞋款中也曝光了全新的聯名系列。

經典的Clog鞋款以白色鞋身搭配奶茶色熊大與兔兔圖案印花為主要設計，鞋身一圈奶茶色與黃色包邊，屬於大人感的可愛聯名鞋款，而搭配推出的鞋釘則是絨布材質的熊大、兔兔、莎莉、Choco角色大頭造型！

另一款雪屋厚底拖鞋款，則是有著夏季繽紛感的彩色花圖案造型，奶茶色與桃紅的撞色鞋身，搭配上亮眼印花圖樣，搭配的是甜甜圈造型鞋釘，整雙鞋就像甜點一樣俏皮甜蜜！

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