沒上紅毯太可惜！A-Lin、艾怡良壓軸頒獎禮服美炸　知情人都發現竟是撞牌

記者李薇／台北報導 圖／金曲35提供

第35屆金曲獎不僅紅毯星光熠熠，頒獎典禮更是很多人關注的焦點，不僅要看支持的藝人得獎，穿搭也是重要的一環，盤點本次金曲獎沒有上紅毯，但在頒獎典禮上穿搭依舊搶眼的藝人，快來看看你喜歡的歌手有沒有登場。

＃A-Lin

「鐵肺歌后」A-Lin壓軸頒發最佳華語專輯，身穿法國精品BALMAIN黑白色條紋禮服登場，右邊露出肩膀的斜切設計，製作出不對稱的質感，因為禮服的紋路鮮明，所以在髮色則是運用淺金色、裸粉色唇彩降低色彩太多的衝突感，漸層的波浪盡顯優雅浪漫。

＃艾怡良

創作女歌手艾怡良頒發獎項身穿BALMAIN緹花布料製作的禮服，大V領的設計以及短版的裙襬讓身型嬌小的她更顯氣勢， 簡約的線條展現出很俐落的氛圍，並且運用盤髮造型讓多彩的禮服變成焦點，簡約瑪莉珍高跟涼鞋更顯高挑。

＃順子

在歌壇消失10年的歌手順子這次出席金曲獎都讓很多粉絲感動，擔任表演嘉賓的她獻唱多首膾炙人口的歌曲，搭配具有造型感剪裁的ISSEY MIYAKE 2024春夏系列CUMULUS黑色洋裝，層層堆疊的縐褶面料具有光澤感與空氣感，飄逸的輪廓帶來戲劇性的張力與藝術氣息，而且可以很好的修飾身型，手腕、耳環搭配簡約設計的金屬飾品，造型完整度更提升。

＃HUSH

去年金曲獎歌王HUSH向來在紅毯都很敢穿，但這次卻意外展現出保守的風格，黑色絲絨質感西裝霧面翻領的設計，在頸間部分以蝴蝶結綁帶搭配胸針，更顯得整個人充滿貴族氣息，而且腰線更是明顯修身。

＃MC HotDog熱狗

MC HotDog熱狗以「樓上的房東《髒藝術家》」獲得最佳作詞人獎，呼應這張專輯的名稱，他特別戴上畫家風格的灰色帽子，身穿藍色丹寧直條紋西裝與長褲，裡面內搭灰色的T恤不僅很有嘻哈歌手的味道，更是有作曲藝術家的氛圍。

＃黃奇斌

前茄子蛋主唱黃奇斌與高捷一同頒發獎項，兩人不僅在歌曲裡面合作過，這次再度同台，更讓人驚喜，黃奇斌身穿一件短版西裝外套，在胸前利用綁帶製作出交叉的細節，底下黑色寬版褲更是利用金屬釦打造對折造型，相當帥氣。

＃魏如萱、魏如昀

一起頒獎的歌手姐妹魏如萱、魏如昀雙雙現身，因為長得太像，讓粉絲瞬間分不出來，好險一個黑一個白，才讓人可以輕鬆分辨，只見魏如萱身穿一套白色蕾絲公主袖禮服，在腰間性感挖洞並且運用立體黑色蝴蝶結展現可愛氛圍；魏如昀則是挑選了黑色超寬肩西裝，寬版的設計以及長褲，利用極短的瀏海流出空氣感，細節配戴BOUCHERON Flèche du temps系列頸鍊與單邊耳環，箭頭的設計頗帥氣。

＃彭佳慧

頒發最佳客語獎的彭佳慧這次登上獎台，以一身黑色薄紗透膚長裙，網紗上面刺繡立體的花朵，裡面黑色的短裙設計，整個造型非常性感，重點是她的狀態也超好，完全看不出來已經52歲，保養得非常好，身型依然纖瘦。

＃孫盛希

孫盛希在紅毯上就已經夠辣，黑色Mônot斜切平口設計的禮服，露出性感的長腿，拿到最佳華語女歌手的時候，可以發現她換了一套禮服，以色列婚紗品牌Julie Vino香檳金色的交叉綁帶禮服上充滿閃閃鑽飾，胸前、腰間、左腿全部大挖洞，超級性感，細節更配戴BOUCHERON Plume de Poan孔雀羽毛系列耳環、手環與戒指，華麗滿點。

＃鳳小岳

在紅毯上以整套暗紅色GUCCI西裝亮相的鳳小岳上了頒獎台又換上新的服裝，SHIATZY CHEN夏姿・陳專為他打造的金蔥毛料黑色西裝全手工一針一線縫製而成，帶出更加華麗的感覺，內搭金屬紗線西裝背心營造出層次，值得注意的是這次連Giuseppe Zanotti黑色水晶刺繡踝靴也都特別亮眼，呼應身上的閃閃元素。

＃9m88



最佳裝楨設計獎頒獎的9m88搭擋黃宣一同現身，在紅毯上以香奈兒2023/24 Métiers d’Art工坊系列多彩黑膠造型刺繡洋裝亮相，這次換了整套Blumarine淡紫色的禮服，平口設計利用皺褶展現出層次感，前短後長的裙襬搭配Jimmy Choo銀色細高跟鞋更顯得雙腿修長。