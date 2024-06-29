個人意見評金曲紅毯 ／ 男星都愛深V辣翻　黃偉晉該去橄欖球賽？

記者李薇／台北報導

金曲獎紅毯一直都是充滿創意與前衛元素存在的地方，2024年第35屆的金曲紅毯當然也不例外，時尚部落客個人意見直言，今年男星都走「辣翻」的路線，包括：周興哲、ØZI、黃偉晉等藝人都是，穿了西裝外套之後裡面低領或是不穿展現出「深V」性感。

▲鳳小岳這次穿了GUCCI的紅色西裝。（圖／攝影中心）

▲熊仔的大紅色西裝相當搶眼。（圖／攝影中心）



針對這次紅毯的穿搭，個人意見表示，剛看到鳳小岳的GUCCI紅色西裝時，會覺得「穿這套到底是以為自己是誰，並且要去哪」，但是他一穿上紅毯展現出走金曲紅毯氣勢，頸間的緞帶多了一絲飄逸氣息。挑選類似色系西裝的熊仔大紅色布料很搶眼，「蠻適合拿一個大鞭炮跟觀眾拜個早年」。

▲周興哲TOM FORD西裝可以搭配更有存在感的項鍊。（圖／攝影中心）



▲ØZI造型相當完整，粉紅淺髮色吸睛。（圖／攝影中心）



▲黃偉晉大墊肩西裝氣勢十足。（圖／攝影中心）



多位以深V西裝外套辣露胸肌的男星，個人意見認為，周興哲可以挑選更有存在感一點的項鍊，會讓這個露胸露的更有力道；ØZI的黑色西裝露出胸前刺青和多層次珍珠很有意思，既隨性又正式是完成度很高的穿搭；黃偉晉的大墊肩很有氣勢，如果要參加一場非常正式的橄欖球賽會是最佳選擇。

▲Lulu MOSCHINO亮面禮服很前衛。（圖／攝影中心）



▲9m88香奈兒禮服呼應金曲主題。（圖／攝影中心）



▲孫盛希Mônot黑色禮服相當性感。（圖／攝影中心）



除了這次很有話題的男星們，女星穿搭也各個別具特色，個人意見就覺得，Lulu的MOSCHINO 2024早春系列看起來像是5年前的衣服；9m88穿的香奈兒2023/24 Métiers d’Art工坊系列多彩黑膠造型刺繡洋裝點題又有個人品味很不容易；孫盛希Mônot的黑色禮服性感之中又多了一點前衛的氣息。