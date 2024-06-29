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金曲時尚總覽 ／ 告五人雲安扮黑馬王子破百萬珠寶超閃！犬青曬美腿辣翻

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記者鮑璿安／綜合報導

第35屆金曲獎於今6月29日在台北小巨蛋舉行，本屆最佳華語男女歌手獎競爭激烈，楊乃文、孫盛希、9m88、蘇運瑩、袁婭維、許鈞、林俊傑、MC HotDog熱狗、裘德、Marz23等實力堅強的入圍者角逐寶座。而星光大道於下午5點正式開始，《ET FASHION》本篇將為大家不斷更新最新的紅毯現況，一次整理藝人們精彩造型！

Marz23

▲第35屆金曲獎星光大道，Marz23。（圖／攝影中心攝）

▲Marz23。（圖／攝影中心攝）

Marz23紅毯造型打破常規風格，以YOUNG ZOO STUDIO較中性的馬甲洋裝加入一些漫畫角色元素，疊搭CODY SANDERSON戒指，呈現屬於他個人的衝突美學。

片山凉太

▲第35屆金曲獎星光大道，片山凉太、龍玟宏。（圖／攝影中心攝）

▲第35屆金曲獎星光大道，片山凉太、龍玟宏。（圖／攝影中心攝）

片山凉太以電影《富都青年》主題曲入圍最佳單曲製作人獎，他以短版剪裁的暗色西裝和緞帶疊搭出新鮮感。

告五人

▲第35屆金曲獎星光大道，告五人（犬青、雲安、哲謙）。（圖／攝影中心攝）

▲告五人（左起）哲謙、犬青、雲安。（圖／攝影中心攝）

雲安打扮成氣質翩翩的黑馬王子亮相，演繹標誌性的Emporio Armani 黑色羊毛開襟繫帶大衣，搭配Bottega Veneta 樂福皮鞋，而手中要價95萬元的PIAGET Possession 系列 18K白金鑽石戒指閃耀奪目；犬青身穿 CELINE亮片刺繡短裙拖尾訂製禮服，巧妙露出一雙美腿，而哲謙則以 CELINE紅棕色條紋外套與皮革領帶呼應，內斂之餘帥度加分。

洪佩瑜 (Peiyu Hung)

▲第35屆金曲獎星光大道，洪珮瑜。（圖／記者李毓康攝）

▲洪珮瑜。（圖／記者李毓康攝）

洪佩瑜穿上了香奈兒 2023/24 春夏高級時裝系列，多色幻彩斜紋軟呢斗篷疊搭藍色泳裝上衣，下身則是寬管長褲，大膽鮮活的搭配方式令人耳目一新。

傻子與白痴 (蔡維澤、徐維均、李沂邦、鄭光良)

▲第35屆金曲獎星光大道，傻子與白痴（蔡維澤、鄭光良、李沂邦、徐維均）。（圖／攝影中心攝）

▲傻子與白痴。（圖／攝影中心攝）

入圍本屆最佳樂團獎、最佳華語專輯獎等獎項的傻子與白痴，團員們選擇了CELINE HOMME的經典西服呈現出正式感，用以金屬光澤、條紋元素進行點綴，並佩戴BOUCHERON (寶詩龍）最具代表性的Quatre 系列作品，團員四人各自混搭不同顏色，詮釋搖滾美學魅力，視覺上相當振奮。

大象體操

▲第35屆金曲獎星光大道，大象體操（張凱翔、張凱婷、涂嘉欽）。（圖／攝影中心攝）

▲大象體操。（圖／攝影中心攝）

大象體操本次的紅毯造型大多來自設計師品牌，吉他手凱翔演繹香港時裝品牌DEMO 創新實驗性的服裝，鼓手嘉欽、貝斯手凱婷分別選擇台灣設計師品牌Yentity、APUJAN，超辣的鏤空禮服，展現新生代巧思。

尋人啟事

▲第35屆金曲獎星光大道，尋人啟事（DoDo、Rere、掐玉、陳信迪、阿諾）。（圖／攝影中心攝）

▲尋人啟事。（圖／攝影中心攝）

尋人啟事入圍本次最佳演唱組合獎，身穿台灣設計師Claudia Wang作品，捕捉繽紛夢幻色系，童趣感十足的圖騰與格紋爬上團服，超有活力。

翁立友、張秀卿

▲第35屆金曲獎星光大道，翁立友、張秀卿、林姍。（圖／攝影中心攝）

▲（左起）張秀卿、翁立友、林姍。（圖／攝影中心攝）

翁立友身穿鮮明的白色西裝，以歐洲皇室貴族及蕾絲設計，隨身帶著幸運物玉葫蘆走上紅毯。張秀卿一身帥氣粉色長外套黑褲，內搭鑲滿上千顆水鑽的馬甲，帥氣中有著性感風情，林姍則演繹了溫柔的裸粉色禮服。

Lulu黃路梓茵

▲第35屆金曲獎星光大道，頒獎典禮主持人Lulu 黃路梓茵。（圖／攝影中心攝）

▲頒獎典禮主持人Lulu 黃路梓茵。（圖／攝影中心攝）

典禮主持人Lulu黃路梓茵第一套禮服來自MOSCHINO 2024早春系列，典雅的裙身廓形搭配上紅黑色調閃片脫穎而出，宛如為她量身打造一般，Lulu認為今年的作品充滿了愛，因此以服飾中的「IN LOVE WE TRUST我們相信愛」致敬，她也坦言今年再度接下主持棒心情則更加輕鬆。

陳明珠、黃偉晉

▲第35屆金曲獎星光大道，星光大道主持人陳明珠、黃偉晉。（圖／攝影中心攝）

▲第35屆金曲獎星光大道，星光大道主持人陳明珠（左）、黃偉晉。（圖／攝影中心攝）

▲第35屆金曲獎星光大道，星光大道主持人陳明珠、黃偉晉。（圖／攝影中心攝）

▲陳明珠。（圖／攝影中心攝）

星光大道主持人搭檔陳明珠、黃偉晉開場一同步上紅毯，陳明珠連續3年接下星光主持棒，這次她選擇了削肩紅色禮服，俐落剪裁與裙間線條展現氣勢，而黃偉晉一身浮誇的墊肩套裝，開出深V呈現一剛一柔的搭配，也期待兩人在今晚展現絕佳默契。

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