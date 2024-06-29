金曲3帥／鳳小岳GUCCI西裝奪冠！周興哲TOM FORD絲絨西裝特別從海外運來

記者李薇／台北報導 圖／攝影中心

第35屆金曲獎在29日晚間登場，紅毯星光大道在稍早已經結束，正式進入頒獎典禮，《ET FASHION》也選出最帥的三位男星，包括：鳳小岳、周興哲、ØZI通通上榜，快來看看他們超出眾的厲害穿搭。

TOP 3：ØZI

創作歌手ØZI這次登上紅毯以一頭粉紅色的短髮亮相，顏色相當搶眼，一套黑色西裝刻意打造出寬版的肩線，裡面運用肌膚上的刺青與CHANEL珍珠項鍊疊戴，利用不同的長短與錯落珠釦，展現出層次感，寬版的西裝長褲與黑色厚底鞋，銀色邊框的眼鏡頗有斯文率性的感覺。

TOP 2：周興哲

音樂才子周興哲的抒情歌總是觸動到每個人的心，這次走上紅毯身穿了一套TOM FORD 2024冬季系列的黑色絲絨西裝外套，據說是特別從海外調來的單品，從未有人穿過，利用緞面的光澤翻領收邊，展現出情歌王子的氛圍，相當具有質感。

TOP 1：鳳小岳

演出過多部電影作品的鳳小岳在去年跨界歌曲發行首張創作專輯，並且入圍走上紅毯，撇除男藝人非常喜歡的黑色西裝穿搭，一襲Gucci 2024秋冬最新款Rosso Ancora紅色正裝、腳踩GG馬銜鍊樂福鞋，靈感來自創辦人Guccio Gucci當年擔任行李服務員的英國酒店「Savoy」電梯紅色內裝，創意總監Sabato De Sarno再度將經典元素演繹，重現品牌典藏設計。