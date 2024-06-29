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金曲3美／孫盛希超辣挖空開衩裙性感破表！楊乃文西裝穿出帥美氣勢

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記者張毓容／台北報導　圖／攝影中心

第35屆金曲獎頒獎典禮今（29）日晚間登場，星光紅毯部分在稍早落幕，最受矚目的紅毯3美女星也揭曉，本屆女星造型百花齊放，風格超多種，紅毯最美由今晚辣翻全場的孫盛希奪下，「搖滾女王」楊乃文以獨特的帥美西裝風格強勢殺入前三，而9m88和Lulu黃路梓茵則以不同風格魅力，不相上下搶奪最後一席位置。

第三名：9m88 & Lulu黃路梓茵

▲▼ 金曲紅毯3美。（圖／攝影中心）

▲▼ 金曲紅毯3美。（圖／攝影中心）

這次入圍最佳華語女歌手獎的9m88，今晚選穿香奈兒 2023/24 Métiers d’Art 工坊系列拼貼平口洋裝，以亮片刺繡打造的黑膠造型，與佈滿閃亮亮片的短裙拼接，雖然顏色偏暗但依舊很吸睛，平口短裙設計不僅秀出她優雅的肩頸線條也大露美腿，搭配寶石頸鍊、鏤空手環，營造出優雅小女人氣息。

典禮主持人Lulu黃路梓茵的紅毯造型，選穿MOSCHINO 2024早春系列的亮片長禮服閃亮登場。綴滿亮片的黑色長禮服上有著「In Love We Trust」宣言和紅色愛心，展現出「愛的理念」的靈感，貼身廓形和繞頸鍊條設計完美展現出苗條身形，搭配上紅色亮片長手套和淺金短髮，整體造型細節滿滿又充滿獨特魅力。

第二名：楊乃文

▲▼ 金曲紅毯3美。（圖／攝影中心）

好久不見的「搖滾女王」楊乃文，今年再度入圍最佳女歌手獎，將要角逐人生第二座金曲歌后獎項。顛覆女星大多選擇裙裝禮服款式，她今晚選穿CELINE輕質羊毛單扣晚禮服外套搭配白襯衫、西裝長褲現身，全身只有黑白對比色，簡約俐落超率性。她還配戴總價超過700萬的海瑞溫斯頓全套珠寶，以鑽石耳環、胸針和多層次戒指疊搭，再點亮造型，搭配煙燻妝容，又帥又美，在紅毯上以超有個性的獨特風格讓人眼前一亮。

第一名：孫盛希

▲▼ 金曲紅毯3美。（圖／攝影中心）

同樣要角逐本屆金曲歌后的孫盛希，一出場就辣翻全場！她今晚選穿紐約設計師品牌Mônot黑色禮服，胸前不規則纏繞設計和腰間挖空大秀凹凸有致的好身材，側邊開衩更直逼大腿根部，隨著走動讓美腿若隱若現，性感度破表。她更配戴總價近千萬的寶詩龍Boucheron Quatre Classique系列珠寶，為全黑造型增添小細節，尤其手上的Quatre Classique手鐲更是來頭不小，全球只有2件，孫盛希更是第一位於紅毯配戴亮相的藝人，更完美為她襯出準歌后氣勢。

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金曲獎, 金曲35, 金曲紅毯, 2024金曲獎, 金曲紅毯, 金曲時尚, 孫盛希, 楊乃文, 9m88, Lulu, 黃路梓茵

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