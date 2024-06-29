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金曲時尚／網友票選孫盛希紅毯最美、周興哲險勝黃宣拿下最帥

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▲▼紅毯網友票選。（圖／攝影中心）

▲金曲35紅毯造型大家不約而同挑選黑色。

記者曾怡嘉／台北報導　圖／攝影中心

第35屆金曲獎紅毯星光熠熠，《ET FASHION》在IG有請網友票選紅毯最帥男星與最美女星，孫盛希9.2分拿下紅毯最美，紅毯最帥則是被周興哲以8.8分奪下，黃宣以0.3分之差緊追在後。

【網友票選：紅毯三美】

▲第35屆金曲獎星光大道，9m88。（圖／攝影中心攝）

季軍：9m88，8.1分

9m88選擇香奈兒 2023/24 Métiers d’Art 工坊系列拼貼平口黑色短洋裝，露出纖細美腿，盡顯身材優勢，亮片刺繡造型的黑膠造型設計，展現小女人的低調華麗。

▲第35屆金曲獎星光大道，楊乃文。（圖／攝影中心攝）

亞軍：楊乃文，8.5分

楊乃文的典禮穿搭總讓人眼睛一亮，挑選酷帥簡約的西裝造型現身，黑白對比簡單俐落，很有楊乃文的感覺，佩戴總價超過700萬的海瑞溫斯頓珠寶，多層次疊搭，細看處處是細節，使整體視覺感更為豐富。

▲第35屆金曲獎星光大道，孫盛希。（圖／攝影中心攝）

冠軍：孫盛希，9.2分

孫盛希今晚紅毯超辣登場，穿著紐約設計師品牌Mônot黑色禮服，不規則纏繞與挖空大秀好好身材，側邊開衩露出美腿，完全展現身材優勢，選擇搭配總價近千萬的寶詩龍Boucheron Quatre Classique系列珠寶，優雅大氣有問鼎歌后的氣勢。

【網友票選：紅毯三帥】

▲第35屆金曲獎星光大道，鳳小岳。（圖／攝影中心攝）

季軍：鳳小岳，8.4分

鳳小岳今年金曲獎以新人之姿走上紅毯，今晚選擇Gucci 2024秋冬最新款Rosso Ancora紅色正裝，搭配GG馬銜鍊樂福鞋，完美演繹品牌設計，首次帶著帥兒參加金曲盛會，兒子同樣穿上Gucci品牌，酷酷臉龐比爸爸更有態度。

▲第35屆金曲獎星光大道，頒獎嘉賓YELLOW 黃宣。（圖／攝影中心攝）

亞軍：黃宣，8.5分

黃宣紅毯總以搞怪著稱，有他在肯定不無聊，今晚選擇YoungZoo studio褶皺空氣感的黑色套裝，全身黑色但卻靠剪裁取勝，墊肩和喇叭褲剪裁超有個性。

▲第35屆金曲獎星光大道。（圖／攝影中心攝）

冠軍：周興哲，8.8分

紅毯不少男星選擇深V剪裁，周興哲選擇TOM FORD 2024冬季系列西裝外套，搭配光澤感的收邊設計，看起來很有貴公子氣質，網友紛紛誇讚他今晚紅毯帥出新高度。

關鍵字：

金曲獎, 紅毯, 孫盛希, 周興哲, 網友票選

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