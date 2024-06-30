Lulu金曲造型堪稱穿搭教科書　「超細纖腰」羨煞人

▲Lulu金曲造型多變，被網友狂讚。

記者曾怡嘉／台北報導 圖／翻攝自IG/sunnygirl800424

2024 第35屆金曲獎今（29日）盛大登場，今年再由 Lulu黃路梓茵擔任典禮主持人，她的金曲服裝造型可說是相當有誠意，一連換上多套衣服，彷彿個人的時裝秀，每一套都超有態度。

#第一套 MOSCHINO 黑紅色亮片長禮服

Lulu黃路梓茵紅毯選擇MOSCHINO 2024早春系列，黑紅色的亮片長禮服搭配優雅的剪裁，更襯托她完美的身型，禮服上的標語「IN LOVE WE TRUST我們相信愛」，以愛的理念為靈感，脖子上金色鍊條則加入心型掛鎖設計相呼應，搭配充滿巧思。

#第二套 Ralph Lauren金色禮服

Lulu第二套換上Ralph Lauren金褐色禮服，化身為金曲獎小金人，搭配可愛的《蘑菇濃湯》歌曲，讓人印象深刻，頭上搭配金色立體髮帶，增加視覺感，耳環、項鍊以及手環則是來自PIAGET，有畫龍點睛的效果。

#第三套 KHOON HOOI 印花高腰禮服

第三套Lulu則是化身為復古名伶，立體印花搭配上高腰剪裁，長腿纖腰讓人欣羨不已，搭配上黑色袖套與MIKIMOTO的珍珠鑽石手環與耳環，讓人彷彿回到甜美的50年代。

#第四套 Ralph Lauren 深藍色平口禮服

這套Ralph Lauren的平口禮服讓Lulu的好身材一覽無遺，簡約的合身設計很考驗身材，一絲贅肉都不能有，頸部搭配同色調紗質頸飾，讓造型變得不單調，佩戴MIKIMOTO耳環與戒指，更是優雅大方。

#第五套 Alexander McQueen 西裝套裝

最後一套選擇Alexander McQueen西裝套裝，但腰部全大有玄機，挖空設計展現小性感，珠寶搭配BOUCHERON ，造型項鍊則是同樣來自Alexander McQueen，整個造型感十足。