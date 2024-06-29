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坤達放話「做得到32蹲」　擁20只天梭海星腕錶「每天開抽屜挑一只」

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▲天梭表。（圖／品牌提供）

▲坤達出席天梭表活動，佩戴海星系列的全新錶款。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

雖然很多人習慣用手機看時間，但手錶的地位不會被取代，TISSOT（天梭表）經典的Seastar海星系列添新成員，錶徑40mm男女都適戴，坤達認為手錶是穿搭中重要的一環，擁有約20只海星系列腕錶的他說：「我都排在一個抽屜，每天打開看適合哪一只。」近期忙著準備Energy演唱會，被問到能不能「32蹲」？他自認應該可行，現場說來就來，立刻「兩蹲」。

▲天梭表。（圖／品牌提供）

▲天梭表。（圖／品牌提供）

坤達近期生活都在練團、練舞，相當忙碌，坦言緊張：「一直有一種不安心的感覺，不覺得準備得很完整，希望有更多時間練舞、練唱。」太太柯佳嬿貼心準備水果、維他命，讓他補充營養，Energy演唱會7月在台北、9月移師高雄，他透露老婆頂多看台北的兩場，笑言：「她說她到高雄可能會去看Bruno Mars（火星人布魯諾）。」他表示，表演時家人在場心情會不一樣，「但一上台不會想這麼多，放鬆一點才會注意到這些」。

▲天梭表。（圖／品牌提供）

▲天梭表。（圖／品牌提供）

▲錶帶可快拆更換，佩戴更有樂趣。

選擇手錶，坤達同時重視功能與外觀，並盡責大讚天梭表Seastar海星系列兩者兼備，新推出的5種款式，他也說每一款都喜歡，無法選出一見鍾情的最愛，他認為依據服裝、場合不同，要有不同搭配，例如出外景適合全黑款式，其他場合會選綠松石或PVD金雙色款，天梭海星系列不斷演進變化，坤達目前擁有約20只，「我把手錶排在一個抽屜，每天穿好衣服，就會打開抽屜，看今天適合哪只錶，可以搭顏色。」

▲天梭表。（圖／品牌提供）

▲黑色面盤的TISSOT海星系列40mm自動款腕錶，23,600元。

▲天梭表。（圖／品牌提供）
▲黑PVD款TISSOT海星系列40mm自動款腕錶，25,800元。

天梭表海星系列一次推出5款新成員，錶徑縮小至40mm，成為更容易佩戴的中性款式，並搭載Powermatic 80自動上鍊機芯、具80小時儲存動力，Nivachron™抗磁合金游絲有效抗磁，確保走時精準，防水深度為300米。而輕鬆就能轉換皮帶、鍊帶或橡膠錶帶的快拆設計，可隨著服裝、場合任意轉換，相當方便，讓手錶的使用率更高，CP值也更高。

【更多夏日錶款】

Rado
藍色總讓人感到舒暢涼爽，瑞士雷達表（Rado）推出兩款新錶，分別為Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空腕錶，以及True Square真我方形系列高科技陶瓷鏤空腕錶，都很適合夏季戶外活動。True Square鈦金屬底蓋配有藍寶石水晶玻璃，可以欣賞精緻的鏤空機芯，十分有意思，搭配藍色橡膠錶帶，以及採用高科技陶瓷保護扣面的藍色新設計錶扣，搭載R808機芯、Nivachron™ 防磁游絲，確保精準度，動力儲存達80小時。

Captain Cook的動力儲存同樣達80小時，深海軍藍色採用霧面處理，顯得風度翩翩，圈齒經過拋光，呈現明亮光澤，與標誌性的盒形藍寶石水晶錶鏡完美搭配，底蓋裝了第二面藍寶石水晶玻璃，並首次採用深海藍色PVD鍍層，所有細節一目瞭然，搭載R808機芯、Nivachron™ 防磁游絲，具有高度耐衝擊、抗熱變化和抗磁功能。

▲天梭表。（圖／品牌提供）

▲Rado Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空腕錶，143,600元。

▲天梭表。（圖／品牌提供）
▲Rado True Square真我方形系列高科技陶瓷鏤空腕錶，81,000元。

►林柏宏自曝「會列表收行李」還要帶桌遊！帶鮮肉師弟力挺Samsonite

關鍵字：

坤達, Energy, TISSOT, 天梭表

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