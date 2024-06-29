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林柏宏自曝「會列表收行李」還要帶桌遊！帶鮮肉師弟力挺Samsonite

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▲▼ 林柏宏攜師弟挺Samsonite 。（圖／記者林敬旻攝、品牌提供）

▲林柏宏帶師弟徐碩廷出席Samsonite主題公園揭幕，分享旅行和收行李趣事。

記者張毓容／台北報導　 圖／記者林敬旻攝、品牌提供

隨著暑假旅遊熱潮的到來，以百年精湛工藝著稱的知名行李箱品牌Samsonite，特別於台北信義區打造限時快閃「Samsonite Moving Strengh Theme Park無畏前行主題公園」，開幕活動更請來男星林柏宏和徐碩廷共同揭幕。兩人現場暢談旅行和「旅伴」行李箱的選擇，林柏宏還自曝自己有時收行李時還會帶桌遊。

▲▼ 林柏宏攜師弟挺Samsonite 。（圖／記者林敬旻攝、品牌提供）

▲▼ 林柏宏攜師弟挺Samsonite 。（圖／記者林敬旻攝、品牌提供）

在豔陽高照、體感近40度的高溫下，林柏宏首次帶領師弟徐碩廷一同出席活動，為Samsonite限定主題公園揭幕。林柏宏身穿淺藍色西裝套裝搭配圓點領帶，營造出都會雅痞氣息，拉著星鑽銀Major-Lite 28吋行李箱登場，徐碩廷則是穿著藍白條紋上衣、深色牛仔褲，搭配象牙金EVOA Z 28吋行李箱，展現青春活力。

頂著超晴朗的大太陽，林柏宏依舊展現樂觀正向的一面，笑說因為前幾天都有午後雷陣雨，活動前一天還有點擔心，還好天氣很好，「覺得很幸運！」而首度出席時尚活動的徐碩廷，也被熱到狂滴汗，讓林柏宏笑稱他第一次參加就直接「登頂」時尚最熱活動。

▲▼ 林柏宏攜師弟挺Samsonite 。（圖／記者林敬旻攝、品牌提供）

說到旅遊，兩人更是侃侃而談。熱愛旅遊的林柏宏偏好「說走就走」的隨性出發，喜歡旅途中帶來的驚喜，遇到不同的人和不同文化，對他來說就像是體驗新的生活方式。因此，一個好的行李箱對他來說也很重要，他透露自己在挑選行李箱時，最重視的就是輕盈、是否好推拉，就連造型和顏色他也很在意。

▲▼ 林柏宏攜師弟挺Samsonite 。（圖／記者林敬旻攝、品牌提供）

他分享自己收行李的時間要看是為了工作還是出去玩，出去旅遊的話，除了會想一下帶什麼衣服，有時候還會猶豫要不要帶桌遊；到外地拍戲一、兩個月的話，他就會把要帶的東西列表出來，「我會觀察自己一整天的生活需要什麼，大到可能枕頭、床單，小到維他命等營養品之類的」。

被問到是否是最後一刻才收行李的人，他笑說「有過幾次，但經驗非常慘痛，很容易忘記東西，所以我就會提醒自己，千萬不要。」他就自曝，有次工作是隔天中午過後的班機，他等到當天早上才收行李，結果因為太趕，雖然趕上班機時間，但因忘記帶護照，只能改班機，他以自己的慘痛經驗奉勸大家，盡量前一天先收行李，更頻頻道歉「我在這邊，再次跟上次的工作團隊道歉！」

▲▼ 林柏宏攜師弟挺Samsonite 。（圖／記者林敬旻攝、品牌提供）

而徐碩廷則表示，因為爸爸是Samsonite愛用者，從小就看著爸爸帶著Samsonite行李箱出差，所以對於品牌就有實用、耐用的印象，而他自己在挑選行李箱時最重視容量要夠大、造型也要好看，還有好不好推拉也重要。聽到林柏宏說現在最想去北海道，曾去過的徐碩廷也笑說想再去一次，兩人更直接在現場開約，一起去。

關鍵字：

Samsonite, 行李箱, 旅行箱, 林柏宏, 徐碩廷

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